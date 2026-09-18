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Liga Provincial: se juega el clásico en el norte

Independiente de La Paz enfrentará a Urquiza de Santa Elena en el destacado de la Zona C de la Liga Provincial. En Paraná habrá acción en tres canchas.

18 de septiembre 2026 · 09:00hs
Liga Provincial: se juega el clásico en el norte

Prensa Feber

La Zona C de la Liga Provincial Masculina de Básquet cerrará este viernes su décima jornada con cuatro encuentros. Todos comenzarán a las 21.30. La atención estará puesta en La Paz, donde Independiente y Urquiza de Santa Elena animarán el clásico.

El Rojo buscará hacerse fuerte en casa, donde consiguió tres triunfos sobre cuatro presentaciones: derrotó a Paracao (82-66), Recreativo (65-63) y Estudiantes (80-70). Urquiza, en tanto, llega encendido: comenzó la jornada compartiendo la cima con Sionista y acumula siete victorias consecutivas. Fuera de casa perdió solamente ante Ciclista.

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Los encuentros que se disputarán en Paraná

Paracao recibirá a Olimpia en el Gigante del Sur. El Auriazul atraviesa una situación complicada: ganó solamente en la segunda fecha, cuando superó como local a Estudiantes, y luego acumuló siete derrotas consecutivas. Será, además, su cuarto partido seguido en Juan Báez. Olimpia, por su parte, tuvo un comienzo perfecto con tres victorias en fila. Como visitante ganó dos de los cuatro partidos que disputó.

En el Raúl Bibi Gómez Talleres recibirá a Recreativo. El Rojo llega después de tres derrotas consecutivas. En casa solamente consiguió una victoria, frente a Paracao (82-69). El Bochas, que afrontará su segundo compromiso consecutivo fuera de casa, viene de festejar ampliamente ante Paracao por 83-54.

Finalmente, Quique recibirá a Ciclista. El Decano ganó dos de sus últimas tres presentaciones. El Verde, único escolta de Sionista y Urquiza, intentará conseguir su tercera victoria consecutiva.

Posiciones de la Liga Provincial, Zona C

Sionista 17 (8-1)

Urquiza 17 (8-1)

Ciclista 16 (7-2)

Recreativo 15 (6-3)

Olimpia 14 (5-4)

Independiente 13 (4-5)

Quique 13 (4-5)

Talleres 11 (2-7)

Paracao 10 (1-8)

Estudiantes 9 (0-9)

Liga Provincial Paraná Urquiza
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