Liga Provincial: Independiente de La Paz sorprendió a Sionista

El Rojo venció como local al Centro Juventud 56 a 48 en el encuentro que cerró la 11° fecha de la Liga Provincial, Zona C.

Independiente de La Paz sorprendió a Sionista al derrotarlo en condición de local por 56 a 48 en el encuentro que marcó el cierre de la 11° fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. A pesar de la derrota, el Centro Juventud se sostiene en lo más alto de las posiciones, sector que comparte junto a Urquiza de Santa Elena.

En el ganador, Ramiro Paz terminó con 20 puntos y 8 rebotes, mientras que en Sionista el goleador fue Nicolás Guaita con 14 tantos y 7 rebotes.

Los dirigidos por Santiago Vesco tuvieron el control de las acciones en el arranque de partido, de hecho ganó el primer cuarto 13 a 8. No obstante, a medida que transcurrió el encuentro, la visita se fue desdibujando y a su vez fue el local quien trabajó mejor.

En un choque de bajo goleo, Sionista tuvo una fallida prestación en lo colectivo e individual, se mostró desprolijo y poco eficiente e Independiente lo aprovechó para hacerse dueño del encuentro y conseguir una importante victoria. Un parcial de 16 a 8 en el último parcial para el Rojo le dio el golpe necesario para conseguir el objetivo.

Posiciones de la Liga Provincial, Zona C

Urquiza 20 (9-2)

Sionista 20 (9-2)

Recreativo 19 (8-3)

Ciclista 18 (7-4)

Olimpia 18 (7-4)

Independiente 17 (6-5)

Quique 16 (5-6)

Paracao 13 (2-9)

Talleres 13 (2-9)

Estudiantes 11 (0-11)