Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Independiente de La Paz sorprendió a Sionista

El Rojo venció como local al Centro Juventud 56 a 48 en el encuentro que cerró la 11° fecha de la Liga Provincial, Zona C.

24 de septiembre 2026 · 09:31hs
Liga Provincial: Independiente de La Paz sorprendió a Sionista

Independiente de La Paz sorprendió a Sionista al derrotarlo en condición de local por 56 a 48 en el encuentro que marcó el cierre de la 11° fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. A pesar de la derrota, el Centro Juventud se sostiene en lo más alto de las posiciones, sector que comparte junto a Urquiza de Santa Elena.

En el ganador, Ramiro Paz terminó con 20 puntos y 8 rebotes, mientras que en Sionista el goleador fue Nicolás Guaita con 14 tantos y 7 rebotes.

Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial.

Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial

Olimpia es uno de los animadores de la Liga Provincial.

Olimpia ganó y se metió en la discusión en la Liga Provincial

Los dirigidos por Santiago Vesco tuvieron el control de las acciones en el arranque de partido, de hecho ganó el primer cuarto 13 a 8. No obstante, a medida que transcurrió el encuentro, la visita se fue desdibujando y a su vez fue el local quien trabajó mejor.

En un choque de bajo goleo, Sionista tuvo una fallida prestación en lo colectivo e individual, se mostró desprolijo y poco eficiente e Independiente lo aprovechó para hacerse dueño del encuentro y conseguir una importante victoria. Un parcial de 16 a 8 en el último parcial para el Rojo le dio el golpe necesario para conseguir el objetivo.

Posiciones de la Liga Provincial, Zona C

Urquiza 20 (9-2)

Sionista 20 (9-2)

Recreativo 19 (8-3)

Ciclista 18 (7-4)

Olimpia 18 (7-4)

Independiente 17 (6-5)

Quique 16 (5-6)

Paracao 13 (2-9)

Talleres 13 (2-9)

Estudiantes 11 (0-11)

Liga Provincial Independiente de La Paz Sionista
Noticias relacionadas
Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

liga provincial: se juega el clasico en el norte

Liga Provincial: se juega el clásico en el norte

apb: recreativo goleo a patronato y se mantiene en la cima de la tabla

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

marcelo gallardo debuto en ecuador con una goleada en contra

Marcelo Gallardo debutó en Ecuador con una goleada en contra

Ver comentarios

Lo último

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

Ultimo Momento
Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

Marcelo Gallardo debutó en Ecuador con una goleada en contra

Marcelo Gallardo debutó en Ecuador con una goleada en contra

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Policiales
Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado tras una pelea

Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado tras una pelea

San José: en allanamiento por amenazas secuestran drogas y armas

San José: en allanamiento por amenazas secuestran drogas y armas

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Demanda de UTA por reincorporación de despedidos de Buses Paraná quedó en manos de la Justicia entrerriana

Defensor general de Entre Ríos apoyó a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad

Defensor general de Entre Ríos apoyó a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad

Calesitas: un juego que resiste y le gana por un rato a las pantallas

Calesitas: un juego que resiste y le gana por un rato a las pantallas

Dejanos tu comentario