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Olimpia ganó y se metió en la discusión en la Liga Provincial

En otro de los partidos de la fecha de la fecha 11 de la Liga Provincial, el CAO le ganó como local 74 a 71 a Talleres y quedó cuarto en la Zona C.

22 de septiembre 2026 · 15:45hs
Olimpia es uno de los animadores de la Liga Provincial.

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En la continuidad de la fecha 11 de Zona C de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), Olimpia dio un paso importante al derrotar como local, el lunes por la noche. a Talleres por 74 a 71 en un muy interesante partido, parejo, cambiante y con final cerrado.

El elenco de Pedro Ayala debió exigirse ante un rival que, a pesar de las ausencias de Lisandro Ruiz Moreno, Federico Fernández y Pablo Bandeo, se las ingenió y mostró carácter para dar pelea en cancha ajena.

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En Olimpia, Nicolás Agasse fue el goleador con 23 puntos, además de la buena labor de Lautaro Vilotta con 19 tantos y 5 asistencias. En la visita, Aitor Echandi convirtió 18 puntos, mientras que Matías Stival registró 17 unidades y 9 rebotes.

Con esta victoria, Olimpia ahora registra un record de 7 victorias y 4 derrotas, lo que le permite igualar la línea de Ciclista y discutir por el 4º lugar de la tabla de posiciones de grupo C.

La fecha 11 de esta zona se cerrará este miércoles cuando en La Paz se enfrenten Independiente y Sionista, señala Paraná Deportes.

Resultados de la Zona C de la Liga Provincial

Urquiza 63 – Ciclista 61

Recreativo 71 – Quique 66

Estudiantes 68 (59) – Paracao 72 (59)

Olimpia 74 – Talleres 71

El miércoles, a las 20: Independiente – Sionista

Posiciones

Urquiza 20 puntos (9-2)

Sionista 19 puntos (9-1)

Recreativo 19 puntos (8-3)

Ciclista 18 puntos (7-4)

Olimpia 18 puntos (7-4)

Quique 16 puntos (5-6)

Independiente 15 (5-5)

Paracao 13 puntos (2-9)

Talleres 13 puntos (2-9)

Estudiantes 11 puntos (0-11)

Liga Provincial Olimpia Talleres Básquet
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