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Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial

Este miércoles, desde las 21, el conjunto paranaense chocará ante el Rojo de La Paz por la fecha 11 de la Zona C. Sionista tiene récord de nueve victorias y una derrota.

23 de septiembre 2026 · 12:06hs
Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial.

Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial.

Sionista enfrentará este miércoles a Independiente de La Paz, desde las 21, por la fecha 11 de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet masculina. El elenco paranaense acumula nueve victorias y una derrota, tiene un partido menos y buscará un nuevo triunfo como visitante para recuperar el liderazgo en soledad, luego de la victoria de Urquiza sobre Ciclista.

El equipo dirigido por Santiago Vesco atraviesa un buen momento en la competencia y llega al compromiso con la posibilidad de volver a quedar en lo más alto. Actualmente suma 19 puntos, producto de nueve triunfos y una caída, y se encuentra a una unidad de Urquiza, que lidera el grupo con 20 puntos después de haber disputado 11 encuentros.

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La diferencia para Sionista está justamente en la cantidad de partidos jugados. El conjunto paranaense todavía tiene pendiente este compromiso ante Independiente y, en caso de conseguir una victoria, alcanzará los 21 puntos y pasará nuevamente a comandar la zona de manera solitaria.

Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial

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Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial.

Independiente, en tanto, llega con un registro de cinco victorias y cinco derrotas. El conjunto de La Paz ocupa actualmente el séptimo lugar, con 15 unidades, aunque cuenta con antecedentes que obligan a Sionista a no confiarse.

El local ya consiguió triunfos importantes durante el torneo. Entre ellos aparecen la victoria frente a Recreativo en Paraná y el festejo ante Urquiza en su propia cancha. Su campaña, sin embargo, también estuvo marcada por cierta irregularidad, con resultados alternados que lo mantienen en la mitad de la tabla.

El encuentro se presenta entonces como un desafío importante para el conjunto paranaense, que buscará prolongar su racha positiva y recuperar el lugar de privilegio en la Zona C.

Así está la Zona C de la Liga Provincial

La victoria de Urquiza sobre Ciclista le permitió al elenco de Santa Elena quedar como único líder, con 20 puntos. Sionista suma 19, al igual que Recreativo, mientras que Ciclista y Olimpia tienen 18.

Más atrás aparecen Quique, con 16; Independiente, con 15; Paracao y Talleres, ambos con 13; y Estudiantes, que todavía no pudo ganar y acumula 11 unidades.

La fecha 11 comenzó el domingo con los triunfos de Urquiza sobre Ciclista por 63 a 6, de Recreativo ante Quique por 71 a 66 y de Paracao frente a Estudiantes por 72 a 68. El lunes, Olimpia derrotó 74 a 71 a Talleres.

La jornada se completará este miércoles en La Paz, donde desde las 21 Independiente recibirá a Sionista. El conjunto paranaense tendrá la oportunidad de volver a quedar solo en la cima de la competencia.

Sionista Independiente Liga Provincial Básquet
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