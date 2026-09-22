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El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Se estudiantes otras medidas para el resto de los días.

22 de septiembre 2026 · 19:47hs
El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV.

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV.

El Gobierno nacional confirmó que el próximo 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Además, señalaron que el resto de los días habrá jornadas especiales en las jurisdicciones particulares que el sumo pontífice visitará en el país.

La medida del Gobierno nacional

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para la organización de la visita papal. También participaron de la cumbre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

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A la salida de la cumbre, Karina Milei habló con los medios y dijo: “El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones”.

Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre, fecha en la que está prevista la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

Gobierno Papa León XIV Feriado
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