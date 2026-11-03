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Liga Argentina: el primer clásico de la temporada fue para Central Entrerriano

Celebró su segunda victoria en la Liga Argentina al derrotar categóricamente a La Unión de Colón por 103 a 80.

3 de noviembre 2026 · 10:02hs
Liga Argentina: el primer clásico de la temporada fue para Central Entrerriano

Prensa Central Entrerriano

Central Entrerriano de Gualeguaychú se quedó con el primer clásico provincial de la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. En el estadio José María Bértora el Rojinegro derrotó categóricamente a La Unión de Colón por 103 a 80. De esa manera celebró su segunda victoria seguida, ambas en condición de local.

Manuel Gómez, con 21 puntos, fue el máximo anotador del ganador. También se destacaron Fausto Moussa (16), Justo Catalín (15), Johu Castillo (15), Juan Siboldi (15) y Cristian Pérez (13), en una producción colectiva que tuvo a seis jugadores con doble dígito. En el Rojo se destacaron Joaquín Sánchez, con 17 puntos y 19 de valoración, y Guido Cabrera, quien aportó 15 tantos.

La cómoda victoria de Central Entrerriano

La Unión se mostró mejor en el arranque. Aprovechó su efectividad desde el perímetro para sacar una ventaja de 18-7. Sin embargo, Central Entrerriano reaccionó a partir de los cambios introducidos por Martín Pascal, ajustó la defensa y encontró respuestas ofensivas para cerrar el primer cuarto arriba.

En el segundo parcial, el local mostró su mejor versión. Con intensidad defensiva, transiciones rápidas y una buena efectividad en los lanzamientos de tres puntos, construyó una diferencia que llegó a los 20 tantos. Aunque La Unión consiguió descontar antes del descanso, el Rojinegro se fue al entretiempo con una ventaja de 52-41.

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La tendencia se mantuvo en el complemento. Central controló el desarrollo, encontró variantes en ataque y amplió la diferencia hasta ingresar al último cuarto con una cómoda ventaja de 19 puntos. En el tramo final terminó de liquidar el encuentro y llegó a sacar una máxima de 31 unidades.

El partido tuvo un momento de tensión cuando el lanzamiento de un proyectil desde el sector de la parcialidad visitante obligó a detener momentáneamente las acciones. Luego, el encuentro pudo continuar hasta el cierre.

La victoria tuvo además un condimento especial para Martín Pascal, que celebró sus 46 años con un triunfo contundente. En los minutos finales también hubo espacio para los juveniles y se produjo el debut absoluto de Santino Boullón Faifer.

Como sigue el camino del Rojinegro y La Unión en la Liga Argentina

Central Entrerriano disputará los siguientes tres juegos en condición de local. El domingo desde las 20.30 recibirá a Regatas de San Nicolás. El martes 10 a partir de las 21 enfrentará a Provincial de Rosario. El viernes 13 desde las 21 disputará el segundo duelo provincial del año ante Tomás de Rocamora.

La Unión, por su parte, recibirá el viernes a Provincial de Rosario. Este juego se disputará desde las 21 en el estadio Carlos Delasoie. En ese mismo escenario recibirá el martes 10 a Regatas de San Nicolás.

Liga Argentina Central Entrerriano La Unión
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