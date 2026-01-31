Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

Por la Liga Argentina, el equipo colonense como local derrotó a Deportivo Norte de Armstrong; mientras que los de Gualeguaychú cayeron contra Racing.

La Unión logró vencer al colista de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Hubo doble presentación entrerriana en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet . Uno de esos encuentros fue en el estadio Carlos Delasoie de la ciudad de Colón, donde La Unión venció a Deportivo Norte de Armstrong por 80 a 72.

Pese al mal momento en el que llegaba el conjunto colonense (cuatro derrotas consecutivas), no pasó sobresaltos durante el primer cuarto. Con un buen juego colectivo dio cuenta de un rival de mal presente (último en la Conferencia Sur). En el segundo cuarto el partido se emparejó, pero La Unión mantuvo la distancia en el tanteador durante buena parte del tramo.

En el tercer cuarto se dio la mejor producción del conjunto de Armstrong, que marcó 26 tantos y achicó a cinco la distancia respecto a su contrincante. El local logró imponerse en el tramo final para acabar obteniendo una victoria importante para ponerle fin a la mala racha y esperanzarse con subir en la tabla.

La próxima presentación de La Unión será este domingo, nuevamente como local, frente a Gimnasia de La Plata. El partido comenzará a las 21.

Perdió Central Entrerriano

Central Entrerriano de Gualeguaychú visitó el Centro Deportivo Racing Club de Avellaneda, donde se midió con la Academia, que se impuso por 65 a 52. El juego fue parejo desde el arranque, pero el local consiguió una ligera ventaja. En el segundo tramo no cambió la cuestión. Los anfitriones siguieron encima en el tanteador e incluso consiguieron incrementar la ventaja.

El tercer cuarto fue el de peor producción ofensiva. En el chico final se dio la mejor producción ofensiva del equipo anfitrión, que anotó 21 puntos para acabar concretando una victoria.

La próxima presentación para el Rojinegro será el miércoles 4 de febrero, desde las 21, ante Gimnasia de La Plata.