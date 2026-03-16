Rocamora no levanta cabeza y sufrió su sexta derrota consecutiva

Tomás de Rocamora perdió ante Deportivo Norte de Armstrong 80 a 69 en un juego clave por la permanencia de la Liga Argentina, Conferencia Sur.

Tomás de Rocamora recibió otro golpe en la Liga Argentina de Básquet. El Rojo sufrió su sexta derrota consecutiva al caer en su visita a a Deportivo Norte de Armstrong en el estadio Jorge Ferrero de Armstrong por 80-69, en un duelo de rivales directo en la lucha por la permanencia.

Maximiliano Acevedo fue el jugador más desequilibrante del Rojo con 14 anotaciones. En la visita también se destacó Agustín Carnovale, autor de 12 tantos. En el elenco santafesino cuatro fichas finalizaron con doble dígito: Celestino Cupulutti fue el máximo goleador con 18 puntos; Marco Luchi aportó 16. Por su parte, Manuel Alonso convirtió 15. Mientras que Sebastián Mignani colaboró con 12 anotaciones.

Buen inicio de Rocamora

En el inicio del juego no hubo un claro dominador, sino que ambos equipos fueron certeros en el momento de lastimar al rival. A la hora de organizar el juego, Mignani manejaba los hilos en la ofensiva de los tigres, acompañado de un eficaz Celestino Cupulutti en tiros externos y un fuerte Marco Luchi en defensa. Por otro lado, la visita lastimó dentro de la zona pintada y con lanzamientos cortos, llegando a cerrar el primer cuarto 19-17.

El segundo parcial se desarrolló con la misma tendencia. Cupulutti se mantuvo como el principal protagonista en el local, mientras que Acevedo hizo crecer a su equipo desde el poste bajo. Para cerrar la primera mitad, Rocamora impuso una zona 2-3 que disminuyó el goleo de Los Tigres acercó a la visita a un doble de cara al descanso largo.

Deportivo Norte reaccionó y se quedó con el triunfo

Los dirigidos por Cupulutti fueron brevemente superiores en el comienzo del tercer cuarto, pero la visita reaccionó al instante volviendo a la zona del segundo cuarto y aprovechando Maeso en el poste junto con Acevedo. Un factor importante del juego fue que en su mayoría ambos jugaron en bonus. En el local se destacaron las apariciones de Alonso que le permitió al local culminar el tercer cuarto 57-55.

En los dos minutos iniciales del último cuarto, el Deportivo Norte se impuso con actitud y eso le permitió llevar el juego a su ritmo durante la mayoría del cuarto. Por momentos y de igual manera, los dirigidos por Amato se acercaron nuevamente en el marcador gracias a reiteradas acciones de Maeso. Cerca del final, dos triples consecutivos de Catani le pusieron el sello al encuentro en Armstrong y el juego culminó 80-69.

Como sigue el camino del Rojo

Rocamora disputará los siguientes tres encuentros en condición de visitante. El martes enfrentará a Centenario de Venado Tuerto. Este juego se disputará desde las 21.30 en el estadio Mateo Migliore.

El sábado se presentará en Buenos Aires, donde jugará ante El Talar en el estadio Roberto Contini a partir de las 21.30. El domingo cerrará la gira en La Plata, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima. Este pleito se llevará adelante desde las 20.30 en el estadio Víctor Nethol.

La despedida como local en la fase regular fue programada para el miércoles 25, ocasión en la que el Rojo recibirá en el estadio Julio César Paccagnella a Ciclista Juninense.