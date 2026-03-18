Israel confirmó que asesinó el ministro de Inteligencia de Irán

Se trata de Esmail Khatib y su muerte fue confirmada por el ministro de Defensa. Se produjo durante un ataque aéreo nocturno de Israel en Teherán

Se trata de Esmail Khatib y su muerte fue confirmada por el ministro de Defensa israelí.

Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib , según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según medios internacionales la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán , mientras que además se indicó que se Israel autoriza al Ejército a "neutralizar" a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional.

Katz manifestó también que se esperan “sorpresas significativas” en todos los frentes de la guerra y afirmó que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu habían agilizado el proceso para atacar a otros miembros del liderazgo iraní.

“He autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní en cuanto surja una oportunidad operativa o de inteligencia, sin necesidad de aprobación adicional”, expresó.

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva "final".