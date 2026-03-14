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La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La Unión cortó una serie de dos derrotas seguidas al derrotar 80 a 58 a Unión de Mar del Plata por la Liga Argentina, Conferencia Sur.

14 de marzo 2026 · 16:56hs
La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

Prensa Unión de Mar del Plata

La Unión de Colón retornó a la senda de la victorias tras dos derrotas en serie. En Mar del Plata venció 80 a 58 a Unión en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojo sueña con acceder directamente a octavos de final.

Gonzalo Romero fue el máximo goleador del elenco dirigido por Martín Guastavino, con 20 puntos. En la visita también se destacaron Nicolás Henriques (14), Guido Cabrera (12) y Matías Caire (11). En el Celeste sobresalieron Juan Ignacio Bellozas, autor de 16 tantos, y Guillermo Navarro (13).

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Con este resultado La Unión se ubica en el cuarto escalón de las posiciones con un récord de 19 victorias y 10 derrotas.

La victoria de La Unión en Mar del Plata

El partido se planteó en el inicio como un juego de rachas, y en este contexto parecía no tener dueño. La Unión comenzó con seis puntos sin respuesta, a lo que el local respondió con nueve tantos consecutivos, producto de corridas y buen movimiento de balón. Sin embargo, los de Guastavino de a poco se fueron asentando, y con el goleo de Nicolás Henriques y Gonzalo Romero ganaron el primer cuarto.

La tendencia fue profundizándose en el inicio del segundo período, porque el conjunto entrerriano forzó muchas faltas que le permitieron ir a la línea; así, con 9/10 en tiros libres comenzaron a escaparse en el marcador, hasta sacar una máxima de 38-28. No obstante Unión, que se mantenía con su tiro de larga distancia (anotó 3 en el cuarto), tuvo tres defensas seguidas exitosas, achicó la brecha y se fue al descanso largo abajo 34-41.

Pero el Rojo no tardaría en volver a escaparse en el inicio del complemento (45-34). Con una defensa muy aplicada en el pick and roll, La Unión obligó al Celeste a tirar incómodo, lo que resultó en un 0/8 de cancha, que de todas maneras no podía ser capitalizado. Los entrerrianos buscaban correr, pero confundían vértigo con desorden, lo que le provocó ceder cinco veces el balón. De todas maneras, sin perder la contracción defensiva la visita sacó una máxima de 51-38 a 3:30 del final del tercer cuarto, que luego se estiró a 59-43 sobre el cierre.

Unión no supo cómo reaccionar en el último cuarto (2/6 de cancha), que fue todo visitante. Con la conducción de Merlo, el goleo de Romero y el contraataque como premisa principal, La Unión nunca soltó las riendas. De esta manera, La Unión de Colón asciende a un récord de 19-10 y sueña con clasificarse entre los primeros cuatro equipos de la Conferencia Sur.

Como sigue el camino del Rojo en la Liga Argentina

La Unión tendrá un descanso largo y retornará a escena el lunes 23, ocasión en la que recibirá en el estadio Carlos Delasoie a Ciclista Juninense, en lo que será su último juego como local en la fase regular.

Posteriormente disputará dos juegos en condición de visitante. El jueves 26 enfrentará a Pico FC. El día siguiente se presentará en Venado Tuerto, donde jugará ante Centenario.

La Unión Liga Argentina Mar del Plata
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