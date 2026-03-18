Rocamora se presente en el sur santafesino con la obligación de ganar

Tomás de Rocamora visitará a Centenario de Venado Tuerto por la Liga Argentina. El Rojo registra seis derrotas consecutivas.

Tomás de Rocamora cerrará este miércoles su estadía en territorio santafesino cuando visite a Centenario de Venado Tuerto en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Este encuentro se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Mateo Migliore.

El Rojo llega a este juego con una crisis deportiva de seis derrotas en serie. Esta racha negativa lo alejo de los puestos de acceso a la post temporada y lo llevó a enfocar rápidamente la mira en la pelea por la permanencia.

Los dirigidos por Amato Ayala inician la jornada en el 15° escalón con un récord de 8 victorias y 20 derrotas. Por debajo se ubican Deportivo Norte de Armstrong (7-22) y Pergamino Basquet (6-24).

Centenario, por su parte, se ubica en el décimo lugar del escalafón con un registro de 14 éxitos y misma cantidad de caídas. El elenco del sur santafesino atraviesa una serie adversa de resultados. En este punto perdió seis de los últimos siete cotejos, entre ellos los últimos tres que disputó en Venado Tuerto.

Después de este juego Rocamora se trasladará hacia la provincia de Buenos Aires. El sábado visitará a El Talar a partir de las 21 en el estadio Roberto Contini. El domingo disputará su último juego en condición de visitante en la fase regular cuando enfrente desde las 20.30 a Gimnasia La Plata, en el Víctor Nethol.

Otras historias por la Liga Argentina

Por la Conferencia Sur este miércoles se disputarán otras tres historias. A partir de las 20.30 Racing de Avellaneda recibirá a Lanús en el Centro Deportivo de La Academia.

Los otros dos encuentros se disputarán desde las 21. El líder Provincial de Rosario recibirá en el Salvador Bonilla a Deportivo Norte. Ciclista Juninense y Gimnasia La Plata se medirán en el Coliseo del Boulevard.