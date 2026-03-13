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Central Entrerriano volvió a la punta con un triunfo en el Bértora

Central Entrerriano derrotó 84 a 79 a Centenario de Venado Tuerto. Lidera la Conferencia Sur de la Liga Argentina junto a Provincial de Rosario.

13 de marzo 2026 · 08:49hs
Central Entrerriano volvió a la punta con un triunfo en el Bértora

Prensa Central Entrerriano de Gualeguaychú

Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó a Centenario de Venado Tuerto en el José María Bértora por 84-79 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojinegro llegó a 13 triunfos consecutivos en casa.

El triunfo le permite a los dirigidos por Martín Pascal sostenerse en lo más alto de las posiciones. Con un récord de 21 victorias y siete derrotas comparte el primer puesto con Provincial de Rosario. Centenario, por su parte, se posiciona en el noveno escalón con 14 triunfos y 14 caídas.

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Análisis de la victoria de Central Entrerriano

Un primer tiempo muy parejo para ambos equipos, con un primer cuarto que pintaba para empate, pero la historia fue otra, Central logró imponerse firme ante la visita y logró sacar una mínima ventaja. En el segundo período el local aprovechó esa diferencia que tenía y tomó las riendas del partido para irse al vestuario 43-37.

En un comienzo la vuelta resultó efectiva para el conjunto santafesino, quien comenzó a encestar logrando achicar a dos puntos, pero Central no lo dejó tomar mucho vuelo y le cortó las alas antes de tiempo, aunque la diferencia no fue enorme, Central siguió a la cabeza hasta el final.

Desde un principio ambos movieron sus bancas y le dieron ruedo a todos sus jugadores, pero las claves de la noche fueron Matías Aristu con 32 de valoración, 20 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y 1 recuperación; y por el lado del local fue el ecuatoriano Johu Castillo con 29 de valoración, 25 puntos, 6 rebotes, 1 tapón y 1 recuperación.

Como sigue el camino del Rojinegro en la Liga Argentina

Central Entrerriano relaja para el jueves salir a la ruta y emprender su última gira de la fase regular. El 19 de marzo visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca. El sábado 21 se presentará en Río Negro, donde enfrentará a Deportivo Viedma. El último juego fuera del Bértora será el domingo 23 ante Pico FC, en La Pampa.

Centenario, por su parte, emprende viaje de vuelta, descansa y el martes vuelve al ruedo recibiendo a Tomás de Rocamora en el Mateo Migliore.

Central Entrerriano Provincial de Rosario Liga Argentina
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