Elías Núñez, el gurí de Paraná que buscará su estreno en River

El DT de River, Leonardo Ponzio, promovió al paranaense Elías Núñez para el encuentro ante Aldosivi de Mar del Plata.

River Plate cerrará este jueves su participación en la etapa regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Ante la ausencia de los mediocampistas centrales Aníbal Moreno y Fausto Vera el entrenador Leonardo Ponzio recurrió al semillero. En este sentido promovió a dos juveniles. Uno de ello es el paranaense Elías Núñez.

Apenas tenía 10 años cuando Elías Núnez alcanzó uno de sus sueños. En 2017, y luego de realizar pruebas en Viale y en Gualeguay el paranaense quedó seleccionado para integrarse a las categorías formativas del Millonario.

El Gurí, que inició su ciclo escolar en la escuela Gaspar Benavento, emigró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2018 para iniciar su recorrido en el semillero riverplatense.

Núñez cuenta con cualidades similares a la de Ponzio. Es un volante de corte, entrega simple y seguridad en los duelos defensivos. Agresivo en la marca, lectura y recuperación, para luego jugar simple y en corto. Es muy dinámico y llega al área rival. Un futbolista de otras características, pero con una interesante proyección en el puesto.

Aún sin contrato, Elías integraría el banco de suplentes en el encuentro que el Millonario disputará ante Aldosivi de Mar del Plata, en la Feliz. Junto a él estará otra de las grandes promesas de la Banda: se trata Santiago Espíndola, quien aún tampoco sumó minutos en el primer equipo.

El paso previo a la Primera División de River Plate

Luego de realizar todo el trayecto de Inferiores, Núñez debutó en Reserva el 25 de marzo de este año, ante Unión de Santa Fe, por la fecha 6 del Torneo Proyección Apertura. Desde allí, lleva disputados 25 partidos en la categoría, con 15 titularidades y 2 goles convertidos.