Silvio Flores y su hijo Alejo emprendieron una travesía de casi dos días para estar presentes en la final de la Sudamericana. Desde Paraná nació un viaje único.

El fanatismo por Boca Juniors puede llevar a sus hinchas a recorrer miles de kilómetros, afrontar largas horas de viaje y atravesar fronteras con un único objetivo: estar junto al equipo en un momento especial. Y en esa pasión que no conoce distancias se inscribe la historia de dos nacidos en Paraná Silvio Flores y su hijo Alejo, dos paranaenses que hicieron un enorme esfuerzo para llegar a Barranquilla, Colombia, y presenciar la final de la Copa Sudamericana que Boca Juniors ganó ante Atlético Mineiro.

Padre e hijo emprendieron una travesía que demandó cerca de 48 horas de viaje. Un recorrido que tuvo colectivos, aviones, escalas, esperas y distintos destinos, pero que encontró su recompensa cuando pudieron estar en las tribunas y vivir en primera persona la consagración del equipo de sus amores.

El viaje comenzó en Paraná, desde donde salieron en colectivo rumbo a Victoria. Allí continuaron el recorrido hacia Montevideo, también en transporte terrestre, para luego tomar un avión que los trasladó hasta Panamá. Después de una escala, abordaron otro vuelo con destino a Bogotá y, tras una nueva espera, emprendieron el tramo hacia Cartagena de Indias.

Esa ciudad colombiana fue elegida por numerosos hinchas argentinos como punto de llegada para continuar posteriormente hacia Barranquilla, sede de la final. Para Silvio y Alejo, todavía quedaba un último tramo: un colectivo de línea de aproximadamente una hora y media que los llevaría hasta el destino final. El objetivo estaba cumplido: llegar a Barranquilla y estar junto a Boca en una final internacional.

Un recorrido interminable

La travesía no fue sencilla. La distancia, las combinaciones, los tiempos de espera y el cansancio formaron parte de una aventura que comenzó mucho antes de que la pelota empezara a rodar. Sin embargo, el entusiasmo y la ilusión de vivir una final juntos fueron más fuertes que cualquier dificultad.

Para los Flores, no se trataba solamente de acompañar a Boca Juniors en un partido decisivo. Era la oportunidad de compartir una experiencia que quedará para siempre en la memoria familiar: viajar por primera vez a una final del Xeneize y hacerlo juntos, padre e hijo.

En medio de miles de hinchas que llegaron desde diferentes puntos de Argentina y de otros lugares del mundo, los dos paranaenses también fueron protagonistas de esa enorme movilización que genera el fútbol. La camiseta, los colores y el sentimiento fueron el motor de una travesía que tuvo a Paraná como punto de partida y a Barranquilla como escenario de un sueño.

"El haber podido cumplir este sueño de ver juntos campeón a Boca no tiene precio. Costó llegar, no fue fácil. Pero llegamos y fuimos testigos de esta consagración juntos", expresó Silvio Flores, reflejando en pocas palabras lo que significó la experiencia.

Cartagena y un regreso que también será parte de la historia

Después de la celebración y de haber vivido la final, Silvio y Alejo permanecerán un par de días en Cartagena de Indias, una de las ciudades turísticas más visitadas de Colombia. Allí tendrán tiempo para descansar y disfrutar antes de comenzar el largo regreso a casa.

La vuelta también tendrá varias conexiones. Desde Cartagena viajarán nuevamente hacia Panamá, donde tomarán un vuelo rumbo a Asunción del Paraguay. Desde la capital paraguaya continuarán en colectivo hacia Retiro, en Buenos Aires, para finalmente emprender el último tramo hasta Paraná.

El recorrido de regreso concluirá el viernes, poniendo punto final a una aventura que los llevó a atravesar varios países, sumar horas de viaje y vivir una de esas experiencias que el fútbol ofrece y que difícilmente se olviden.

La historia de Silvio y Alejo Flores es una de tantas que se escriben alrededor de una final. Historias de familias, amigos e hinchas que hacen sacrificios, organizan viajes y dejan de lado comodidades para acompañar a sus equipos.

En este caso, dos paranaenses, unidos por el vínculo de padre e hijo y por la pasión azul y oro, encontraron en Barranquilla la recompensa a un largo camino. Porque más allá del resultado, los títulos y las celebraciones, hay sueños que tienen un valor especial cuando se cumplen en compañía.

Y para Silvio y Alejo, ver a Boca campeón juntos, después de casi 48 horas de viaje, será un recuerdo que no tendrá precio.