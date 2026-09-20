Concordia: más de 500 trabajadores perdieron sus empleos en el sector mercantil

Una situación de preocupación viven los empleados de comercio de Concordia ante la incertidumbre por las bajas ventas. Las cifras muestran que más de 500 trabajadores perdieron sus puestos de empleo en la primera mitad del año.

Hace pocos días desde el Centro de Industria, Comercio y Servicio de Concordia manifestaron que se vive una difícil situación ante el estancamiento de las ventas y muchos de ellos afirmaron que no ven un cambio profundo en el corto plazo.

En la última semana un grupo de aproximadamente 35 trabajadores de una concesionaria de autos de Concordia y la región se quedaron sin su fuente laboral debido al cierre de la firma, mientras que un supermercado de grandes superficies también despidió a empleados en una de sus sucursales.

Al respecto, Juan José Simonetti, delegado del Centro de Empleados de Comercio manifestó en número. “Desde que empezó este año, en el sector nuestro hay una fuerte ola de despidos, hay muchos que han cerrado sus puertas y los trabajadores se han quedado sin su fuente laboral. Nosotros a mitad de año, ya teníamos contabilizado más de 500 despidos y esto continúa. Hay meses que hay más gente despedida y hay otros que aminora un poco la situación. Venimos en una situación de caída del empleo sostenida. El año pasado no fue tan fuerte, pero los primeros meses de este año fueron muy fuertes”, contó.

Muchas veces los trabajadores una vez que se quedan sin su sustento, pueden llegar a conseguir otro empleo, pero precisó que las condiciones ya no son las mismas. “Un empleo de trabajo de calidad, con todos los beneficios que tiene un trabajador bajo la ley de contrato de trabajo, ya prácticamente no existe. El trabajador que queda cesante de una empresa o por diferentes motivos, se van al trabajo informal, aplicaciones, repartidos de comidas, entre otros. Es muy difícil conseguir un trabajo con inscripción como era antes”, manifestó en LT 15.

Consultado si la situación de desempleo se repite en otras partes de la provincia, Simonetti respondió: "Nosotros que tenemos contacto con otras ciudades, tanto de la provincia como de afuera, tienen la misma situación. Hay mucho despido, hay provincias que hay más cantidad de trabajadores que quedan fuera del sistema y otras que tienen una situación diferente. Esto está pasando en todo el país. La política económica que hay hoy en el país hace que pasen todas las cosas que estamos viviendo en la economía”.

Empleos y pérdida el poder adquisitivo

El referente mercantil indicó que la situación de los trabajadores asalariados, también padecen la imposibilidad de cubrir todas sus necesidades y muestra de ello es la baja en el consumo. "Uno por ahí no sabe de economía, pero sabe lo que está pasando con los trabajadores. Y el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado enormemente, a la gente hoy no le alcanza el salario. Obviamente, hay mucha gente que está endeudada con todas estas modalidades nuevas de las billeteras virtuales y aparte tarjetas de crédito. Esto hace que se retraiga todo el mercado y las empresas digan que hay una caída en las ventas todos los meses", precisó.

Por último, Simonetti descartó que la Reforma Laboral haya tenido relación con los despidos que se dan. “Prácticamente la Reforma Laboral no ha servido para nada porque lo que hizo fue que todos los derechos que tenía el trabajador dejarlo, pero como no hay ventas en el caso del comercio y en otras actividades no hay demanda de mano de obra, entonces, la situación es que las empresas no pueden tomar trabajadores en este contexto. Alguna excepción puede haber, pero en general nadie toma a ningún trabajador en esta época que estamos viviendo”, finalizó.