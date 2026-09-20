Carlos Sosa: "Liderar es ayudar al que tiene que tomar decisiones bajo presión"

El 24 de septiembre, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná será sede de la 13ª edición de Funcionalmente. Carlos Sosa, contador y especialista en liderazgo, analizó los desafíos que atraviesan las organizaciones y la importancia de acompañar a los equipos frente a los cambios tecnológicos, la presión y las nuevas formas de trabajo.

Funcionalmente nació en 2016 en la Universidad Católica de Paraná y tuvo como primer gran invitado a Facundo Manes, una participación que, según recordó Sosa, permitió federalizar la iniciativa. Después de varias ediciones en la ciudad y cinco años en Rosario, el encuentro regresó a la capital entrerriana.

“Para nosotros es un orgullo volver a Paraná, al Centro Provincial de Convenciones”, destacó Sosa, quien estudió y vivió en la ciudad. La edición de este año tendrá como eje “Nuevo liderazgo: humanos, inteligencia artificial y decisiones reales”, con una mirada puesta en las herramientas necesarias para actuar frente a situaciones complejas.

La jornada buscará reunir a empresarios, profesionales, emprendedores y trabajadores de distintos ámbitos. La intención, explicó, es que el liderazgo no quede limitado a los espacios académicos, sino que pueda ser incorporado en la vida cotidiana y en las organizaciones. “Hoy se lidera como se vive”, sostuvo el especialista.

Aprender a conducir equipos

Sosa explicó que buena parte de su formación en liderazgo surgió de experiencias personales. Creció en Nogoyá y desde chico estuvo vinculado al negocio familiar, donde aprendió sobre relaciones, ventas, responsabilidad y trato con otras personas.

Su padre tenía un supermercado y su abuelo había comenzado con un almacén de ramos generales. En ese entorno, Sosa tuvo sus primeros acercamientos al trabajo y a la toma de decisiones. Una de las experiencias que recuerda ocurrió cuando necesitaba reunir dinero para viajar a Bariloche y salió a vender productos. En una de esas operaciones recibió como forma de pago una caja de zapatos.

“Todas esas experiencias son aprendizaje. Si hay chicos que tienen la posibilidad de trabajar con sus padres, háganlo. Se aprende mucho”, señaló.

Con el tiempo, esas vivencias se combinaron con su formación como contador, el deporte, la participación estudiantil y su experiencia como dirigente. Para Sosa, liderar un equipo deportivo y conducir una empresa tienen numerosos puntos en común: construir un grupo, administrar presiones, alcanzar objetivos y sostener el funcionamiento colectivo.

Del fútbol a las empresas

Su vínculo con el deporte también lo llevó a trabajar como consultor en fútbol. En Patronato tuvo la posibilidad de desempeñarse junto al cuerpo técnico de Mario Sciacqua durante 2019 y luego regresó al club en 2021.

Esa experiencia profundizó una de las ideas que atraviesa su trabajo: muchas de las herramientas que permiten conducir un plantel pueden trasladarse al mundo empresarial.

En esa línea, actualmente trabaja en un libro sobre el método de Marcelo Gallardo y su posible aplicación en las pequeñas y medianas empresas. Sosa contó que tuvo la oportunidad de mantener una extensa conversación con el entrenador, en un encuentro que se extendió durante varias horas y en el que hablaron principalmente sobre liderazgo. “Me encontré con un humano espectacular”, recordó emocionado.

Para el especialista, una de las claves está en sostener la autenticidad y la capacidad de conducción frente a equipos que cambian. Esa cuestión adquiere especial relevancia ante las nuevas generaciones y las transformaciones que atraviesan actualmente los ámbitos laborales.

Inteligencia Artificial y decisiones

La inteligencia artificial será uno de los ejes de la jornada en Paraná. Sosa consideró que las nuevas tecnologías no solo modifican la manera de trabajar, sino que también obligan a revisar el rol de quienes conducen organizaciones.

Entre los temas previstos aparecen el uso de herramientas de IA en pequeñas empresas, el estrés, la comunicación, la salud, el liderazgo femenino, la oratoria y la relación entre resultados y vínculos humanos.

El programa contará con diez speakers y un panel integrado por referentes empresariales y de organizaciones de Entre Ríos y Santa Fe. También habrá espacios para que los asistentes puedan intercambiar experiencias y plantear dificultades concretas.

“Hay muchos emprendedores y profesionales que están en un proceso de fuerte cambio. Hoy la inteligencia artificial afecta al psicólogo, al nutricionista, al médico, a un vendedor y a todos”, explicó Sosa.

La propuesta apunta, justamente, a generar un espacio donde puedan surgir preguntas sobre cómo incorporar estas herramientas sin perder de vista a las personas que forman parte de cada organización.

La 13ª edición de Funcionalmente se realizará el 24 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Sosa anticipó que quedaban las últimas entradas disponibles y señaló que la organización evalúa ampliar el cupo si el espacio lo permite. Las inscripciones se realizan a través de congresofuncionalmente.com.

El especialista también invitó a quienes tengan dificultades económicas para participar a comunicarse con la organización y plantear su situación. “El objetivo es que esté la sociedad presente”, afirmó.

Para Sosa, el desafío no pasa únicamente por incorporar conocimientos técnicos, sino por cambiar la manera de mirar los problemas y tomar decisiones. “Es un espacio para ayudar a cambiar la mentalidad, abrir la cabeza e irse con ánimo”, concluyó el especialista.