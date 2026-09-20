Más de 2.600 personas fueron capacitadas en 13 departamentos de Entre Ríos y se impulsaron 210 proyectos preventivos a partir de las necesidades.

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades.

La formación de referentes comunitarios, laborales y de distintos ámbitos es uno de los ejes de la estrategia que desarrolla la Dirección de Prevención y Control de Adicciones del Gobierno de Entre Ríos. Las propuestas de capacitación alcanzaron a 13 departamentos y permitieron formar presencialmente a más de 2.600 personas.

A partir de estas instancias surgieron más de 210 proyectos preventivos. De ese conjunto, 139 acciones fueron desarrolladas en 29 localidades, con iniciativas orientadas a las características, necesidades y recursos disponibles en cada comunidad.

Las capacitaciones buscan que los conocimientos adquiridos puedan transformarse en propuestas concretas y sostenibles. La formación de preventores comunitarios y laborales, junto con los programas Vínculos y Conformar, aborda herramientas vinculadas con la detección temprana, la escucha, la prevención y la construcción de redes.

“Buscamos que cada capacitación sea un punto de partida para generar acciones concretas. Quienes participan conocen las necesidades, los recursos y las fortalezas de sus comunidades, y nuestro trabajo es brindar herramientas para que puedan construir propuestas preventivas vinculadas con esa realidad y sostenerlas junto a otros actores del territorio”, explicó el director de Prevención y Control de Adicciones, Pablo Cymbalista.

Prevención en escuelas, clubes e instituciones

El trabajo territorial también incluye charlas de sensibilización en escuelas, clubes y otros espacios comunitarios. En esas actividades participaron más de 1.600 personas.

La articulación con municipios, organismos e instituciones permite ampliar el alcance de las propuestas y abordar la prevención desde distintos ámbitos de la vida cotidiana. El objetivo es fortalecer las redes locales y facilitar herramientas que permitan detectar situaciones de manera temprana.

Nuevas herramientas y experiencias en el territorio

Las acciones desarrolladas durante el período también ampliaron los ámbitos y las formas de abordar la prevención. Entre las experiencias se encuentra el desarrollo, junto con Minna Lab, de un videojuego destinado a trabajar sobre la ludopatía, sin costo para la Provincia.

También se llevaron adelante acciones con internas de la Unidad Penal Nº 6 de Paraná y comenzó la formación del cuerpo de psicólogos de la Policía de Entre Ríos, con el propósito de generar proyectos preventivos destinados al personal de la fuerza.

En Gualeguaychú, además, la articulación entre el Municipio, la Provincia y la Nación fue destacada en el ámbito del Consejo Federal de Drogas (Cofedro).

Una estrategia construida desde cada comunidad

La propuesta provincial apunta a que las herramientas compartidas durante las capacitaciones no queden limitadas a cada instancia de formación, sino que puedan convertirse en iniciativas impulsadas por los propios actores locales.

De esta manera, la estrategia busca consolidar redes de trabajo en cada territorio y ampliar las posibilidades de prevención y respuesta temprana frente a los consumos problemáticos, a partir de las características y capacidades de cada comunidad.