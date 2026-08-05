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Lautaro Geminiani jugará el Regional Amateur para Atlético Neuquén

El exdefensor de Patronato Lautaro Geminiani se convirtió en la primera incorporación de Atlético Neuquén para afrontar el certamen nacional

5 de agosto 2026 · 12:35hs
Lautaro Geminiani jugará el Regional Amateur para Atlético Neuquén

Atlético Neuquén será uno de los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol en la edición 2026 del Torneo Regional Amateur. Con el objetivo de conformar un equipo competitivo, la institución del sur de la ciudad confirmó la llegada de un futbolista con una extensa trayectoria en el fútbol profesional: Lautaro Geminiani.

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El lateral derecho, surgido en Patronato, aportará recorrido y liderazgo a un plantel que tendrá como base a varios integrantes de la estructura que actualmente compite en el Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol.

Experiencia para Atlético Neuquén

Geminiani desarrolló gran parte de su carrera en Patronato, club donde inició su camino futbolístico. Luego de un paso por las divisiones formativas de Boca Juniors, regresó a fines de 2011 al barrio Villa Sarmiento para integrarse al plantel profesional que disputaba la Primera Nacional.

Su debut con la camiseta rojinegra llegó bajo la conducción de la dupla técnica conformada por Luis Medero y Claudio Marini, en el triunfo de Patronato frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por 1 a 0 en el estadio Bautista Gargantini.

A lo largo de su ciclo en el Santo, el defensor también se desempeñó como mediocampista en algunos partidos durante la etapa de Rodolfo De Paoli como entrenador. En total, disputó 189 encuentros con la camiseta de Patronato y marcó tres goles.

Durante ese recorrido fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en la temporada 2015 y del equipo que conquistó la Copa Argentina 2022. Además, representó al club en competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Su trayectoria también registra pasos por Sarmiento de Junín, Racing de Córdoba y Zamora de Venezuela.

Con la llegada de Geminiani, Atlético Neuquén incorpora una pieza de experiencia para afrontar un desafío histórico y buscar protagonismo en el certamen federal.

Lautaro Geminiani Atlético Neuquén Regional Amateur
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