La Albiceleste ganó en 3 sets corridos y aseguró su lugar en el Mundial de Polonia. El paranaense Luciano Vicentín disputó el encuentro y aportó ocho puntos.

Argentina derrotó a Bolivia y se instaló en la final del Sudamericano de vóley.

La Selección Argentina de vóley derrotó este sábado a Bolivia por 3-0 , con parciales de 25-17, 25-15 y 25-21, y aseguró su clasificación al Mundial del próximo año en Polonia. El equipo dirigido por Horacio Dileo cerrará este domingo el Sudamericano ante Brasil, desde las 10, en una final que pondrá en juego la plaza olímpica.

Entre los protagonistas del triunfo estuvo nuevamente el paranaense Luciano Vicentín , quien disputó el encuentro y terminó con ocho puntos . El jugador surgido de Paraná fue titular y aportó en una nueva victoria del seleccionado nacional en el certamen.

"Desastre potencial": la advertencia de Trump sobre un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas

Argentina volvió a mostrar solidez en su cuarta presentación del certamen y construyó el triunfo desde el saque y el bloqueo. Después de un comienzo parejo, las contras de Pablo Kukartsev y Manuel Armoa, sumadas a un ace de Zerba, permitieron que la Selección se alejara 15-11. Loser continuó siendo importante por el centro y Argentina amplió la diferencia hasta cerrar el primer set 25-17 con un bloqueo de Vicentín.

El segundo parcial tuvo nuevamente a Argentina como protagonista. Loser, Vicentín y Kukartsev encabezaron el comienzo para establecer una ventaja de 9-5. El bloqueo siguió funcionando y el equipo nacional estiró la diferencia a 13-6. Los errores de Bolivia también ayudaron a que Argentina se encaminara al cierre, que llegó por 25-15.

Sudamericano: Argentina venció a Bolivia, se clasificó al Mundial y va por todo ante Brasil

Argentina derrotó a Bolivia y se instaló en la final del Sudamericano de vóley. Feva

Para el tercer set, Dileo movió algunas piezas y le dio ingreso a Gallego, además de la participación de Sánchez, Gómez, Palonsky y Díaz. El rosarino Díaz tuvo un buen comienzo y Argentina tomó ventaja de 8-5, que luego amplió hasta el 13-7 con Sánchez encargado de la distribución. Ramos y Martínez también ingresaron y la Selección mantuvo el control para quedarse con el parcial 25-21.

Con el triunfo ante Bolivia, Argentina alcanzó su cuarta victoria consecutiva en el Sudamericano y aseguró su clasificación al Mundial de Polonia. Ahora tendrá un último desafío de máxima exigencia: este domingo, desde las 10, enfrentará a Brasil en la definición del torneo. El partido tendrá además como premio la plaza olímpica.