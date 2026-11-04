Uno Entre Rios | Ovación | Santina Cherot

La uruguayense Santina Cherot fue seleccionada para un campus internacional en Singapur

Santina Cherot, de 17 años, participará de la primera edición del Women's Basketball Without Borders Next Up, que se desarrollará del 18 al 21 de noviembre.

4 de noviembre 2026 · 16:43hs
Santina Cherot forma parte del plantel de Rocamora que compite en la Liga Nacional Femenina.

Santina Cherot forma parte del plantel de Rocamora que compite en la Liga Nacional Femenina.

La joven basquetbolista entrerriana Santina Cherot recibió una importante convocatoria internacional: fue seleccionada para participar de la primera edición del Women's Basketball Without Borders Next Up, un campus que reunirá a jugadoras de distintas partes del mundo en Singapur, entre el 18 y el 21 de noviembre de 2026.

La deportista, oriunda de Concepción del Uruguay, tiene 17 años y actualmente integra el plantel de Tomás de Rocamora, equipo con el que compite en la Liga Nacional Femenina. La convocatoria representa un reconocimiento a su desarrollo deportivo y una oportunidad para continuar creciendo en el ámbito internacional.

La actividad será organizada conjuntamente por la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), dos de las principales instituciones del básquet mundial.

El desafío para Santina Cherot

Durante cuatro jornadas, Cherot formará parte de una experiencia destinada al desarrollo del básquet femenino, en un espacio de intercambio y formación junto a jóvenes talentos de diferentes países.

De esta manera, la jugadora entrerriana tendrá la posibilidad de representar al básquet argentino en una propuesta internacional, mientras continúa su recorrido deportivo en una de las principales competencias nacionales.

Santina Cherot Singapur Campus Básquet
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