El equipo inglés, con Lisandro Martínez en el banco, revirtió un 0-2 ante Roma en Old Trafford y se quedó con un triunfo agónico por 3-2.

La cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League tuvo ayer una noche cargada de emociones, con nueve encuentros y resultados que dejaron protagonistas en distintos puntos de Europa. Manchester United se llevó todas las miradas al protagonizar una remontada memorable frente a Roma. El conjunto inglés estuvo dos goles abajo, pero reaccionó ante su público y terminó celebrando un triunfo por 3-2 en Old Trafford. Además, París Saint-Germain goleó 6-0 a Villarreal, Barcelona se impuso 3-0 ante Aston Villa y Bayern Múnich consiguió una victoria en su visita a Atlético de Madrid.

El duelo entre Manchester United y Roma comenzó con una sorpresa. El equipo italiano golpeó primero y consiguió una ventaja de dos tantos gracias a las conquistas de Matías Soulé y Donyell Malen. El panorama era complicado para los locales, que necesitaban reaccionar para evitar una derrota en su estadio. Sin embargo, el United encontró respuestas y cambió el desarrollo del encuentro.

Bruno Fernandes, desde el punto penal, marcó el descuento y volvió a meter al equipo inglés en partido. Luego apareció Matheus Cunha, que convirtió por duplicado y completó la remontada para establecer el 3-2 definitivo. La victoria desató el festejo en Old Trafford y dejó a Roma con las manos vacías después de haber estado en ventaja por dos goles. Lisandro Martínez, por su parte, comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó durante el último cuarto de hora.

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Manchester United remontó un partidazo en Old Traford

En Madrid, Bayern Múnich se llevó tres puntos importantes al derrotar 2-0 a Atlético en el Riyadh Air Metropolitano. Lennart Karl abrió el marcador para el conjunto alemán, mientras que Konrad Laimer amplió la diferencia y aseguró el triunfo visitante. En el equipo español fueron titulares Julián Álvarez y Giuliano Simeone, que no pudieron evitar la caída ante uno de los equipos más fuertes de la competencia.

La goleada de la jornada llegó de la mano de París Saint-Germain, que aplastó 6-0 a Villarreal en el estadio de La Cerámica. El equipo francés mostró contundencia y repartió sus goles entre distintos protagonistas. João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu y David Boly anotaron, mientras que Fabián Ruiz se destacó con un doblete para completar una noche de dominio visitante.

También hubo una victoria clara para Barcelona, que derrotó 3-0 a Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal abrió el marcador y Raphinha se convirtió en la figura ofensiva del encuentro al marcar los otros dos tantos. El conjunto catalán resolvió el partido con autoridad y consiguió un resultado que le permitió sumar en esta cuarta fecha.

Inter fue otro de los equipos que festejó con comodidad. En su compromiso ante Feyenoord, el conjunto italiano ganó 3-0 gracias a los goles de Yann Bisseck, Pio Esposito y Piotr Zielinski. Galatasaray también consiguió una victoria, al imponerse 2-0 frente a Stuttgart, mientras que Sporting de Portugal superó por la mínima diferencia a Shakhtar Donetsk.

La jornada se completó con dos resultados más. Bodø/Glimt y Lille protagonizaron un empate sin goles, en un partido que terminó sin festejos para ninguno de los dos. Por su parte, LASK tuvo una actuación contundente y goleó 4-0 a Slovan Bratislava. Kasper Jorgensen marcó por duplicado, mientras que Samuel Adeniran y Robert Ljubicic completaron la cuenta para el equipo austríaco.