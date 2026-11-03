La cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League tuvo ayer una noche cargada de emociones, con nueve encuentros y resultados que dejaron protagonistas en distintos puntos de Europa. Manchester United se llevó todas las miradas al protagonizar una remontada memorable frente a Roma. El conjunto inglés estuvo dos goles abajo, pero reaccionó ante su público y terminó celebrando un triunfo por 3-2 en Old Trafford. Además, París Saint-Germain goleó 6-0 a Villarreal, Barcelona se impuso 3-0 ante Aston Villa y Bayern Múnich consiguió una victoria en su visita a Atlético de Madrid.
Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford
El equipo inglés, con Lisandro Martínez en el banco, revirtió un 0-2 ante Roma en Old Trafford y se quedó con un triunfo agónico por 3-2.
El duelo entre Manchester United y Roma comenzó con una sorpresa. El equipo italiano golpeó primero y consiguió una ventaja de dos tantos gracias a las conquistas de Matías Soulé y Donyell Malen. El panorama era complicado para los locales, que necesitaban reaccionar para evitar una derrota en su estadio. Sin embargo, el United encontró respuestas y cambió el desarrollo del encuentro.
Bruno Fernandes, desde el punto penal, marcó el descuento y volvió a meter al equipo inglés en partido. Luego apareció Matheus Cunha, que convirtió por duplicado y completó la remontada para establecer el 3-2 definitivo. La victoria desató el festejo en Old Trafford y dejó a Roma con las manos vacías después de haber estado en ventaja por dos goles. Lisandro Martínez, por su parte, comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó durante el último cuarto de hora.
Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford
En Madrid, Bayern Múnich se llevó tres puntos importantes al derrotar 2-0 a Atlético en el Riyadh Air Metropolitano. Lennart Karl abrió el marcador para el conjunto alemán, mientras que Konrad Laimer amplió la diferencia y aseguró el triunfo visitante. En el equipo español fueron titulares Julián Álvarez y Giuliano Simeone, que no pudieron evitar la caída ante uno de los equipos más fuertes de la competencia.
La goleada de la jornada llegó de la mano de París Saint-Germain, que aplastó 6-0 a Villarreal en el estadio de La Cerámica. El equipo francés mostró contundencia y repartió sus goles entre distintos protagonistas. João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu y David Boly anotaron, mientras que Fabián Ruiz se destacó con un doblete para completar una noche de dominio visitante.
También hubo una victoria clara para Barcelona, que derrotó 3-0 a Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal abrió el marcador y Raphinha se convirtió en la figura ofensiva del encuentro al marcar los otros dos tantos. El conjunto catalán resolvió el partido con autoridad y consiguió un resultado que le permitió sumar en esta cuarta fecha.
Inter fue otro de los equipos que festejó con comodidad. En su compromiso ante Feyenoord, el conjunto italiano ganó 3-0 gracias a los goles de Yann Bisseck, Pio Esposito y Piotr Zielinski. Galatasaray también consiguió una victoria, al imponerse 2-0 frente a Stuttgart, mientras que Sporting de Portugal superó por la mínima diferencia a Shakhtar Donetsk.
La jornada se completó con dos resultados más. Bodø/Glimt y Lille protagonizaron un empate sin goles, en un partido que terminó sin festejos para ninguno de los dos. Por su parte, LASK tuvo una actuación contundente y goleó 4-0 a Slovan Bratislava. Kasper Jorgensen marcó por duplicado, mientras que Samuel Adeniran y Robert Ljubicic completaron la cuenta para el equipo austríaco.