Analía Duarte, una vida entre el piano, la composición y la búsqueda artística

La artista Analía Duarte, tiene una extensa formación musical y hoy encuentra en el piano y la composición instrumental su identidad artística

Analía Duarte nació y vive en Larroque, Entre Ríos. Su historia con la música comenzó en la infancia, entre canciones familiares, instrumentos y escenarios. Con una sólida formación académica y un recorrido atravesado por distintas disciplinas artísticas, encontró en la composición y la música instrumental el camino para expresar una identidad propia.

Su primer acercamiento musical estuvo ligado al entorno familiar. A los seis años aprendió a tocar la guitarra y, dos años después, comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio Fraccassi. Aquella formación marcó una etapa fundamental de su vida y le permitió desarrollar conocimientos que más tarde se convertirían en herramientas para su trabajo artístico.

En 1989, con apenas 16 años, se recibió de Profesora Superior de Piano, Teoría y Solfeo. Paralelamente, desde los ocho años ya se presentaba en público, participando en actos, fiestas y diferentes acontecimientos en los que compartía su voz.

Una formación que fue más allá de la música

Aunque el conservatorio fue el espacio central de su formación musical, Duarte también exploró otras expresiones artísticas. Durante su infancia y adolescencia se acercó al teatro en la escuela parroquial y realizó estudios de danza clásica y folclórica.

Esas experiencias ampliaron su mirada y alimentaron una sensibilidad artística que con el tiempo encontró nuevas formas de expresión. El canto, la interpretación y el movimiento fueron parte de un recorrido que no se limitó al aprendizaje técnico de un instrumento.

Sin embargo, después de sus primeras experiencias sobre los escenarios, atravesó un período de alejamiento de la actividad pública. Lejos de representar un final, esa etapa se convirtió en un tiempo de búsqueda personal y exploración, necesario para encontrar una propuesta con la que pudiera identificarse plenamente.

La composición como una forma de expresión

Actualmente, su trabajo está enfocado especialmente en la composición y la música instrumental. En sus obras, el piano ocupa un lugar protagónico, aunque se integra con otros instrumentos y diferentes texturas sonoras para construir atmósferas y paisajes musicales. La masterización de sus temas se realiza en Palo y a la Bolsa Itinerante, un estudio de sonido de Larroque, lo que también vincula su producción con el trabajo artístico y técnico de su localidad.

La intención es transmitir emociones a través de los sonidos, sin depender necesariamente de las palabras. De esta manera, cada composición se convierte en una oportunidad para explorar sensaciones y generar una conexión con quienes escuchan.

El camino hacia esa identidad artística propia fue un proceso que demandó tiempo, paciencia y dedicación. Duarte utiliza una metáfora para explicar esa transformación: la historia de la semilla de bambú, que permanece durante años bajo tierra sin mostrar brotes y, cuando llega el momento, crece de manera exponencial en poco tiempo.

La comparación representa su propio recorrido. Detrás de cada obra existe una historia de aprendizaje, experiencias y búsquedas que no siempre son visibles, pero que resultan fundamentales para alcanzar una expresión personal.

Desde Larroque, Analía Duarte continúa desarrollando ese universo sonoro en el que confluyen su formación académica, sus primeras experiencias musicales y una sensibilidad construida a lo largo de los años. Hoy, el piano y la composición son los protagonistas de una etapa artística que busca convertir emociones en música.