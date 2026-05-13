Orgullo entrerriano: Santina Cherot y Florencia Losada convocadas al preseleccionado argentino U18

Las entrerrianas Santina Cherot y Florencia Losada formarán parte de la concentración de la Albiceleste previo a la AmeriCup U18.

Las entrerrianas Santina Cherot y Florencia Losada fueron convocadas para integrar la preselección argentina que se prepara para disputar la FIBA Women’s AmeriCup U18, certamen que se desarrollará del 9 al 15 de junio en el Centro de Convenciones Inforum de Irapuato, México.

Las jugadoras de Tomás de Rocamora formarán parte de una nueva etapa de entrenamientos que comenzará del 21 al 30 de mayo en Rosario y continuará hasta el 6 de junio en el CeNARD, en Buenos Aires, bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para el básquet femenino entrerriano y especialmente para la institución uruguayense, que vuelve a aportar jugadoras a los seleccionados formativos de la Confederación Argentina.

La nómina para esta cuarta etapa de preparación estará integrada por Delfina Alves, Matilda Campo, Francisca Canello, Santina Cherot, Sofía González, Sol Lemesoff, Sofía Lombardero, Florencia Losada, Celina Novatti, Sofía Novoa, Venetia Oliva, Serena Ricciardi, Isabella Roldán, Renata Scordo y Victoria Sironi.

El camino de Argentina en el AmeriCup U18

De acuerdo al sorteo realizado por FIBA, Argentina integrará el Grupo B junto a Paraguay, Estados Unidos y el anfitrión México. Mientras tanto, el Grupo A estará compuesto por Canadá, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

El torneo contará con un renovado sistema de competencia. Luego de una fase inicial de tres encuentros por equipo, los líderes de cada zona accederán directamente a las semifinales. Los segundos y terceros disputarán una ronda eliminatoria cruzada para completar el cuadro semifinalista, mientras que los cuartos jugarán la reclasificación del quinto al octavo puesto. Además, los cuatro mejores seleccionados del campeonato obtendrán la clasificación a la Copa del Mundo U19 del próximo año.