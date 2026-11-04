Marianela Marclay denunció ante la Justicia video de Chajarí

La diputada denunció ante la Justicia, por violencia simbólica y mediática, un video en el que se descarta a una mujer en una bolsa de residuos color negra

“No se trata de una imagen inocua. La violencia representada tiene un significado social concreto y reconocible. Las bolsas negras, los cuerpos ocultos, los secuestros y las desapariciones no son elementos neutros ni simples recursos de humor: remiten a hechos de violencia extrema que atraviesan nuestra sociedad y que, en particular, tienen una profunda relación con las violencias ejercidas contra las mujeres”, dijo la diputada.

A pesar de las disculpas públicas en redes sociales que realizó el comercio y de haberlo levantado por las críticas recibidas, el efecto causado no se evapora.

La comunicación del comercio podría haber cometido las infracciones establecidas en la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres", la 26.485. Puntualmente, “violencia simbólica” y “violencia mediática contra las mujeres”, según establece en los artículos 5 y 6, respectivamente.

También destacó que existe legislación provincial infringida: “Por su parte, la Ley Provincial 10.956, en su artículo 4, incorpora expresamente la modalidad de violencia mediática dentro del régimen de protección provincial. Corresponde aclarar que la calificación jurídica definitiva deberá efectuarse a partir del análisis integral del contenido, su contexto, las imágenes utilizadas y el mensaje que transmite, teniendo presente que la aplicación de la Ley 26.485 requiere que exista una conducta basada en razones de género”, sostuvo.