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La Provincia le reclama a un agente que devuelva casi $30 millones

Se trata de un agente del Ministerio de Desarrollo Humano que afronta un sumario y presunta causal de cesantía por acumulación de más 500 inasistencias

4 de noviembre 2026 · 13:00hs
Se trata de un agente del Ministerio de Desarrollo Humano que afronta un sumario y presunta causal de cesantía por acumulación de más 500 inasistencias

Se trata de un agente del Ministerio de Desarrollo Humano que afronta un sumario y presunta causal de cesantía por acumulación de más 500 inasistencias

El Gobierno de Entre Ríos ordenó un sumario administrativo e intimó a un empleado a devolver más de $28 millones por acumular 527 inasistencias injustificadas. Se trata de un agente del Ministerio de Desarrollo Humano que afronta un proceso sumarial con presunta causal de cesantía por abandono de servicio.

Según el decreto 3.160/26 José Ramón Bermúdez (legajo N° 214.353) deberá restituir los sueldos percibidos indebidamente bajo apercibimiento de acciones judiciales.

El agente, categoría 3 del personal de servicios de la planta permanente de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, cumplía funciones en la Coordinación de Comedores Escolares de la ciudad de Concordia.

Más de 500 días de ausentismo y abandono de cargo

De acuerdo con las actuaciones tramitadas en el Expediente N° 3338150, la investigación se originó al constatarse que el empleado incurrió en un total de 527 días de faltas injustificadas y sin aviso. Las inasistencias se distribuyeron de forma sistemática a lo largo de los meses de 2024; 2025 y la primera mitad de 2026.

A pesar de haber sido intimado formalmente a través del Boletín Oficial para presentarse en su lugar de trabajo y retomar sus tareas, el agente no se reincorporó ni regularizó su situación laboral, incurriendo en la figura de abandono de servicios.

Monto millonario a devolver e intervención judicial

Frente a la irregularidad, el organismo administrativa-contable dispuso inicialmente la retención de los haberes a partir de noviembre de 2025 y la posterior suspensión del pago en febrero de 2026.

Posteriormente, la Dirección General Administrativa Contable practicó la liquidación correspondiente para determinar los sueldos cobrados sin contraprestación laboral. El monto total de percepción indebida es de $29.944.315,09; la retención preventiva aplicada es de $1.526.003,24 y el saldo neto adeudado a la provincia es de $28.418.311,85.

El Decreto establece que dicha suma devengará intereses calculados mediante la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (BNA) desde la fecha en que se produjeron los cobros indebidos hasta su efectivo pago.

Intimación perentoria y encuadre legal

Asimismo el artículo 4° de la norma intima formalmente a Bermúdez a restituir los $28.418.311,85 (más intereses) en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días corridos. De no concretarse el pago, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar la demanda judicial de recupero de fondos públicos, con más los honorarios y costas del proceso.

En el plano disciplinario, la conducta del agente encuadra presuntamente en las causales de cesantía contempladas en el Artículo 71° incisos a) y b) de la Ley N° 9755 (modificada por Ley N° 9811).

La medida fue refrendada por el Gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio, y la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Provincia Concordia Gente Inasistencias
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