El Karting Entrerriano tuvo una masiva concurrencia en Gualeguay

El Karting Entrerriano corrió en el kartódromo Jorge Frare, donde Franco Balbuena se coronó anticipadamente en la 150 Sin Banco a una fecha del final.

El certamen provincial disputó la penúltima fecha de la temporada en la localidad de Gualeguay.

El Karting Entrerriano pasó por el Kartódromo Jorge Frare de Gualeguay para disputar el Pre Coronación con 134 pilotos en pista en una nueva cita de la temporada que tuvo grandes espectáculos en pista, numerosas emociones y la consagración de un nuevo campeón.

La actividad del sábado, luego de las clasificaciones, tuvo su primera gran noticia: Franco Balbuena, se convirtió en el nuevo campeón de la 150 Sin Banco, sumándose al ya consagrado Santiago Secchi en la 110 Escuela.

El domingo, con un cielo amenazante durante toda la jornada, pero sin que finalmente llegara la lluvia, se desarrollaron grandes espectáculos tanto en las series como en las finales, con carreras vibrantes y definiciones que dejaron mucho por resolver de cara al Coronación.

En la 110 Escuela, Santiago Secchi sigue imparable. Consiguió su novena victoria consecutiva y llegará al Coronación con la posibilidad de cerrar una temporada perfecta, buscando consagrarse campeón invicto.

En la 150 Promocional, Lorenzo González celebró su primera victoria dentro del Karting Entrerriano, mientras que Jeremías Esquivel hizo lo propio en la 150 Junior A, luego de protagonizar una final vibrante.

Luca Fiorotto volvió a festejar en la 150 Mayores B, quedando con la victoria tras la sanción aplicada a Angerosa. En la 150 Mayores C, Agustín Fabián también heredó el triunfo luego de la sanción a Bonin y regresó a lo más alto del podio.

La 150 Master C tuvo como ganador a Santiago Antivero, quien con este resultado estiró la definición del campeonato hasta la última fecha. Por último, en la 150 Sin Banco, Enzo De Zan se quedó con la victoria en el patio de su casa y ante su gente, coronando un fin de semana especial en Gualeguay.

Por su parte la Escuelita Light sigue sumando protagonistas y niños haciendo sus primeras experiencias arriba del karting de forma participativa y no competitiva. El Pre Coronación dejó nuevos campeones, grandes festejos y campeonatos que llegan abiertos a la última cita del año.

Hay fecha y lugar para el Coronación

El campeonato tendrá su gran definición los próximos 4, 5 y 6 de diciembre, en el marco del Coronación. La sede será en el kartódromo del Parque de la Velocidad de Villaguay.