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La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines inició la convocatoria de la selección provincial

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines dio a conocer la primera lista de convocadas para comenzar la preparación de la selección femenina de Primera.

6 de agosto 2026 · 17:29hs
La gualeguaychuense Angelina Corvetto (de blanco) es una de las citadas por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines.

La gualeguaychuense Angelina Corvetto (de blanco) es una de las citadas por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) confirmó la primera convocatoria de jugadoras que iniciarán el proceso de preparación de la selección provincial femenina de Primera División, con vistas a los compromisos deportivos que afrontará la representación provincial durante el mes de septiembre.

La nómina reúne a 26 deportistas pertenecientes a seis clubes de la provincia: Recreativo Bochas Club, Paraná Rowing Club, Club Atlético Talleres, Atlético Neuquen Club, Club Atlético Independiente de Gualeguaychú y Unión Cultural y Deportiva de San Guillermo. Esta convocatoria marca el comienzo del trabajo del cuerpo técnico, que continuará evaluando jugadoras durante los entrenamientos antes de definir el plantel definitivo.

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Desde la UEHP destacaron que esta primera citación no tiene carácter definitivo, ya que el proceso de observación continuará durante las próximas semanas. El objetivo será conformar el mejor plantel posible para representar a Entre Ríos en las competencias oficiales previstas para septiembre.

Las convocadas por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

En el puesto de arqueras fueron citadas Emilia Bassi (Recreativo), Abril Sosa (Rowing), Guadalupe Sosa (Talleres), Sofía Broggi (Independiente), Teresita Nievas (Unión de San Guillermo) y Nerea Quinodoz (Neuquén).

Por su parte, la lista de jugadoras de campo está integrada por Antonia Alvarenque y Barbarita Garmendia (Recreativo); Alejandra Salvia, Alejandrina Zunino, Jazmín Martins, Eva Doce y Fernanda Salvia (Rowing); Sofía Méndez, Melina Méndez, María Paz René, Juana Corbalán y Pilar Corbalán (Talleres); Denise Quinodoz, Micaela Haller y Victoria González (Neuquén); Angelina Corvetto, Morena Cáceres, Martina Cáceres y Simona Samacoits (Independiente); y Violeta Lione (Unión de San Guillermo).

El cuerpo técnico está compuesto por Francisco Barbone, Franco Portaluppi, Joaquín Berta y Franco Blanc.

Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Selección Convocatoria Hockey sobre patines
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