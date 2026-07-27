Hubo triunfos y un balance nacional positivo en la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tuvo acción en los Seniors femenino. Además, hubo presencia provincial en el Torneo Argentino Infantil de Mendoza.

Los certámenes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tuvieron actividad el fin de semana.

osiLa Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) vivió un intenso fin de semana con actividad en los certámenes Seniors femenino, mientras que este martes se definirá el Torneo Apertura masculino. Además, cinco clubes de la provincia participaron del Torneo Argentino Infantil Femenino disputado en Mendoza.

Por el Torneo Anual Seniors Femenino, Paraná Rowing derrotó 4 a 1 a Atlético Neuquén en el encuentro disputado el domingo en la pista de Talleres. Los goles del conjunto Remero fueron convertidos por María Eva Doce, en dos oportunidades, Jazmín Belén Mogo Martins y Fernanda Salvia; mientras que el descuento delm Pingüino fue obra de Victoria González.

En tanto que en el Torneo Entrerriano Seniors Femenino, Talleres venció 3 a 2 a Recreativo en un atractivo encuentro jugado también en la pista del Rojo. Las conquistas del elenco ganador fueron anotadas por Sofía Méndez, Pilar Corbalán y María Paz Arenas René. Para el Bochas marcaron Barbarita Garmendia y Emilia Alvarenque.

Por otra parte, la definición del Torneo Apertura Seniors Masculino se resolverá este martes, desde las 21, en la pista de Recreativo, donde Recreativo Rojo y Recreativo Verde disputarán el tercer y decisivo encuentro de la serie final.

El primer partido quedó en manos de Recreativo Verde por 6 a 4, mientras que Recreativo Rojo igualó la serie al imponerse por 5 a 0 en el segundo compromiso.

Cinco clubes entrerrianos compitieron en el Torneo Argentino Infantil Femenino en Mendoza

El Torneo Argentino Infantil Femenino, que concluyó el fin de semana en Mendoza, contó con la participación de cinco instituciones de la UEHP.

Recreativo Bochas Club finalizó octavo en la Copa de Oro (A1). En la Copa de Plata (A2), Club Atlético Talleres concluyó 11°, Atlético Neuquén Club 13°, Paraná Rowing Club 15° y Club Atlético Independiente de Gualeguaychú ocupó el 16° puesto.