La Unión de Colón avanzó a semifinales de la Liga Argentina

La Unión de Colón barrió la serie de cuartos al derrotar en el quinto y decisivo encuentro a Santa Paula de Gálvez por 82 a 79.

La Unión de Colón clasificó a semifinales de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo avanzó de instancia al derrotar en el estadio Carlos Delasoie a Santa Paula de Gálvez 82 a 79 , en el quinto y decisivo punto de la serie de cuartos de final. De esa manera barrió la llave 3 a 2.

Matías Caire fue figura clave e indiscutida para la remontada del local, aportando 27 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 24 de valoración. En el Azul se destacó Juan Manuel Rivero con 20 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, y 20 de valoración.

La victoria de La Unión de Colón

El inicio fue dominio del local que propuso, convirtió e impuso el ritmo del juego para quedárselo por 17 a 11. La visita por lo pronto buscó convertir para seguirlo de cerca y bajar la intensidad del juego, obligando a La Union a pensar cada jugada sin las salidas rápidas.

La continuación tuvo otro color, Santa Paula comenzó a conseguir buenos pasajes de juego. Generó juego, se encontró con el gol y los dirigidos por Martín Guastavino sufrieron por largo tiempo la sequía donde el rival aprovechó para acercarse y seguirlo desde cerca. Sin embargo sobre el cierre, volvió a sus bases para imponerse e irse al descanso tranquilo por 43 a 36 arriba.

A la vuelta del entretiempo, la historia volvió a ponerse pareja. Los de Gálvez ajustaron detalles, presionaron, cerraron espacios y fueron efectivos en sus lanzamientos. Los de Colón por su parte sufrieron el desencuentro con el aro, y pagaron caro las fallas, frente a un rival que puso en duda al anfitrión para cerrarlo abajo tan solo por la mínima, 57 a 56.

El final tuvo mejor arranque para los azules que desde el perímetro confirmaron su buen momento para alejarse. Pero el Rojo pisó más fuerte y sacó a relucir la jerarquía y el corazón para cerrar la serie cuartos en su casa, abrochando el pase a semifinales al imponerse por 82 a 79 de la mano de un par de conversiones decisivas de Caire y Guido Cabrera.

Como sigue el camino de La Unión en la Liga Argentina

La Unión de Colón enfrentará en semifinales a San Isidro de San Francisco, Córdoba. El elenco cordobés se metió entre los cuatro mejores de la temporada al eliminar en cuartos de final a Deportivo Viedma por 3 a 2. El Rojo de San Francisco barrió la serie al imponerse 62 a 53 en el quinto y decisivo encuentro disputado en el estadio Antonio Manno. De esta manera se transformó en el único equipo de la Conferencia Norte que ingresó en esta etapa.

El cruce entre La Unión y San Isidro dará inicio el próximo sábado en de San Francisco. El segundo punto se disputará el lunes 18. La serie se trasladará a Colón, donde se medirán el jueves 21 en el tercer punto. De ser necesario el cuarto encuentro fue programado para el sábado 23. El hipotético quinto juego se desarrollará el 26 de mayo 05.

La otra llave de semifinal tendrá como protagonistas a Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata. El Granate barrió a Villa San Martín por 3-0 y se mantiene invicto en estos playoffs. Por su parte, el Lobo que viene de bajar a Barrio Parque de Córdoba por 3-1 y ganar su segunda serie consecutiva sin ventaja de localía. El Mensana, que en octavos sorprendió a Central Entrerriano de Gualeguaychú, es el único equipo en carrera surgido de la Reclasificación.

Los ganadores de cada llave accederán a la gran Final por el Ascenso a la máxima categoría del básquet nacional.