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Habrá rugido motor en el lago de Salto Grande

El Raid Náutico de las Américas llegará al lago de Salto Grande el 23 y 24 de mayo en Concordia. Esperan buena convocatoria de lanchas.

13 de mayo 2026 · 18:17hs
Se espera una gran convocatoria de lanchas que llegarán desde distintos puntos del país

Se espera una gran convocatoria de lanchas que llegarán desde distintos puntos del país, como Uruguay y Brasil.

El próximo 23 y 24 de mayo, el Lago de Salto Grande será escenario de la 3° fecha del Raid Náutico de las Américas, uno de los eventos más destacados de la motonáutica regional, que se desarrollará en el predio de Termas y Camping Punta Viracho de Concordia.

lanchas
La prueba será en el lago de Salto Grande.

La prueba será en el lago de Salto Grande.

La competencia es organizada por Marcelo Moreno y contará con el acompañamiento de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), consolidando una propuesta que combinará deporte, turismo y recreación en un entorno natural único.

El fenómeno El Niño está en fase neutral pero evolucionará a condición activa en los próximos meses.

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Este nació en el año 2017 con una primera travesía de carácter binacional entre Argentina y Uruguay, uniendo Puerto La Pista, en Delta del Tigre (Buenos Aires), con Nuevo Berlín, en Uruguay, a lo largo de aproximadamente 400 kilómetros divididos en dos etapas. Con el correr de los años, la iniciativa logró expandirse y actualmente suma cerca de 47 competencias realizadas en Argentina, Uruguay y Brasil.

La propuesta se consolidó dentro del calendario regional por el espíritu integrador que promueve entre pilotos y equipos, destacando valores como la solidaridad en el agua, el acompañamiento familiar y el respeto como eje fundamental de cada jornada.

El cronograma de la competencia

El sábado 23 tendrá lugar la modalidad de larga duración, donde se disputarán los “100K del Lago Salto Grande”. Allí se pondrá a prueba la resistencia de las embarcaciones, el trabajo en equipo, la rapidez para el abastecimiento, la carga de combustible y la capacidad operativa durante toda la carrera.

El recorrido estará diagramado frente a Punta Viracho sobre un trazado de aproximadamente 33,5 kilómetros por vuelta, completando un total de tres giros sin interrupciones.

La actividad comenzará a las 11 con el boyado del circuito y el armado del parque cerrado. Luego se realizará la reunión de pilotos, pruebas libres y controles técnicos y de seguridad, para dar inicio a la competencia a las 15.30.

En tanto, el domingo 24 se desarrollará la modalidad de circuito, enfocada principalmente en la destreza y maniobrabilidad de los pilotos dentro de un trazado mucho más cerrado, donde la velocidad deberá complementarse con precisión y técnica en cada curva.

La jornada del 24 comenzará a las 14 y contará también con parque cerrado, reunión de pilotos, pruebas libres, modificaciones de último momento y controles de seguridad sobre las embarcaciones.

Salto Grande Concordia competencia
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