Puerto Viejo: se realizará una nueva actividad del ciclo Pensar Paraná

La Municipalidad de Paraná realizará el sábado 16 de mayo una visita guiada al Puerto Viejo

La Municipalidad de Paraná realizará este sábado 16 de mayo una nueva actividad del ciclo Pensar Paraná, una propuesta orientada a recuperar y reflexionar sobre distintos aspectos de la historia y la identidad de la capital entrerriana en el marco del Bicentenario de la ciudad.

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En esta oportunidad, la iniciativa consistirá en una recorrida guiada por Puerto Viejo, uno de los sectores más representativos del desarrollo histórico y social de Paraná. La actividad comenzará a las 10 y tendrá como punto de encuentro la intersección de avenida Los Vascos y Apolinario Osinalde.

El recorrido estará coordinado por el equipo del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman y concluirá en el Puerto de la Memoria, un espacio vinculado a la construcción de la memoria colectiva de la ciudad y su relación histórica con el río.

La propuesta forma parte del ciclo Pensar Paraná, un programa que reúne encuentros, charlas y actividades culturales destinadas a abordar distintas dimensiones del pasado paranaense rumbo al “Bicentenario de Paraná ciudad 26.08.1926 | 26.08.2026”.

La recorrida permitirá poner en valor un sector profundamente ligado al crecimiento urbano y comercial de la ciudad, además de recuperar historias cotidianas, vínculos con el río y transformaciones sociales que marcaron distintas etapas de Paraná. A través de esta experiencia, la actividad buscará generar un espacio de intercambio y reflexión sobre la identidad local y la importancia de preservar la memoria colectiva.

Además de la Municipalidad, las actividades son organizadas de manera conjunta junto a Marca Paraná, INES CONICET UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

La actividad será libre y abierta a toda la comunidad.