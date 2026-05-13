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Puerto Viejo: se realizará una nueva actividad del ciclo Pensar Paraná

La Municipalidad de Paraná realizará el sábado 16 de mayo una visita guiada al Puerto Viejo

13 de mayo 2026 · 16:44hs

La Municipalidad de Paraná realizará este sábado 16 de mayo una nueva actividad del ciclo Pensar Paraná, una propuesta orientada a recuperar y reflexionar sobre distintos aspectos de la historia y la identidad de la capital entrerriana en el marco del Bicentenario de la ciudad.

El Museo de la Ciudad encabezará una caminata histórica por Puerto Viejo

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En esta oportunidad, la iniciativa consistirá en una recorrida guiada por Puerto Viejo, uno de los sectores más representativos del desarrollo histórico y social de Paraná. La actividad comenzará a las 10 y tendrá como punto de encuentro la intersección de avenida Los Vascos y Apolinario Osinalde.

El recorrido estará coordinado por el equipo del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman y concluirá en el Puerto de la Memoria, un espacio vinculado a la construcción de la memoria colectiva de la ciudad y su relación histórica con el río.

La propuesta forma parte del ciclo Pensar Paraná, un programa que reúne encuentros, charlas y actividades culturales destinadas a abordar distintas dimensiones del pasado paranaense rumbo al “Bicentenario de Paraná ciudad 26.08.1926 | 26.08.2026”.

La recorrida permitirá poner en valor un sector profundamente ligado al crecimiento urbano y comercial de la ciudad, además de recuperar historias cotidianas, vínculos con el río y transformaciones sociales que marcaron distintas etapas de Paraná. A través de esta experiencia, la actividad buscará generar un espacio de intercambio y reflexión sobre la identidad local y la importancia de preservar la memoria colectiva.

Además de la Municipalidad, las actividades son organizadas de manera conjunta junto a Marca Paraná, INES CONICET UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

La actividad será libre y abierta a toda la comunidad.

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Puerto Viejo Paraná Museo de la Ciudad
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