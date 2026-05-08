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Liga Argentina: La Unión de Colón perdió en Gálvez y habrá quinto partido.

Santa Paula de Gálvez derrotó a La Unión de Colón 85 a 71. La serie de cuartos de final de la Liga Argentina quedó igualada 2-2

8 de mayo 2026 · 09:18hs
Liga Argentina: La Unión de Colón perdió en Gálvez y habrá quinto partido.

Jerónimo Díaz Müller fue el jugador más valioso del Azul, con 17 puntos y 20 de valoración., mientras que Gonzalo Romero hizo 19 en la visita.

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La Unión perdió y define en su casa

La paridad entre ambos equipos se notó en el primer cuarto. Santa Paula con su dinámica en el juego más los triples y La Unión con acciones de bloqueo y juego interno mostraron el choque de estilos desde un principio. Antes de llegar al final, buenos lanzamientos de Balbo y Díaz Müller y avivadas bajo el cesto de los internos le dieron a Santa Paula la ventaja por 23 a 15.

En el segundo, la rotación del banquillo le dio aire al dueño de casa. Los ingresos efectivos de Rivero y Dalpino, más el buen momento de Delucchi, le dieron tranquilidad en las transiciones ofensivas a los locales. Por el lado de los de Martín Guastavino, no estuvieron finos bajo el cesto e individualidades como Romero y Matías Caire se vieron bien controladas por los locales. Al llegar al entretiempo, Santa Paula se fue con ventaja por 47 a 33.

En la segunda parte, Santa Paula fue un vendaval. Con el estadio hecho una caldera, el local salió decidido a forzar el quinto juego: buenos momentos de Delucchi bajo el cesto y efectividad de Rivero y Balbo desde el triple fueron claves para que los de Francisco Blanc no den el brazo a torcer en el lumínico.

Mientras tanto, La Unión careció de efectividad desde el triple y el buen partido de Henriques y Romero no fueron suficientes para volver a ponerse a tono con el local. Al finalizar el duelo, el tanteador mostró un 85 a 71 en favor de Santa Paula.

Liga Argentina La Unión Santa Paula
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