Liga Argentina: La Unión de Colón perdió en Gálvez y habrá quinto partido.

Santa Paula de Gálvez derrotó a La Unión de Colón 85 a 71. La serie de cuartos de final de la Liga Argentina quedó igualada 2-2

La Unión de Colón perdió 85 a 71 ante Santa Paula de Gálvez en el cuarto punto de una de las llaves correspondiente a los cuarto de final de la Liga Argentina de Básquet. Con este resultado el elenco santafesino forzó un quinto y decisivo juego al igualar la llave 2-2. El pase a semifinales se definirá el martes en el estadio Carlos Delasoie.

Jerónimo Díaz Müller fue el jugador más valioso del Azul, con 17 puntos y 20 de valoración., mientras que Gonzalo Romero hizo 19 en la visita.

La Unión perdió y define en su casa

La paridad entre ambos equipos se notó en el primer cuarto. Santa Paula con su dinámica en el juego más los triples y La Unión con acciones de bloqueo y juego interno mostraron el choque de estilos desde un principio. Antes de llegar al final, buenos lanzamientos de Balbo y Díaz Müller y avivadas bajo el cesto de los internos le dieron a Santa Paula la ventaja por 23 a 15.

En el segundo, la rotación del banquillo le dio aire al dueño de casa. Los ingresos efectivos de Rivero y Dalpino, más el buen momento de Delucchi, le dieron tranquilidad en las transiciones ofensivas a los locales. Por el lado de los de Martín Guastavino, no estuvieron finos bajo el cesto e individualidades como Romero y Matías Caire se vieron bien controladas por los locales. Al llegar al entretiempo, Santa Paula se fue con ventaja por 47 a 33.

En la segunda parte, Santa Paula fue un vendaval. Con el estadio hecho una caldera, el local salió decidido a forzar el quinto juego: buenos momentos de Delucchi bajo el cesto y efectividad de Rivero y Balbo desde el triple fueron claves para que los de Francisco Blanc no den el brazo a torcer en el lumínico.

Mientras tanto, La Unión careció de efectividad desde el triple y el buen partido de Henriques y Romero no fueron suficientes para volver a ponerse a tono con el local. Al finalizar el duelo, el tanteador mostró un 85 a 71 en favor de Santa Paula.