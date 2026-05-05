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Liga Argentina: La Unión busca sellar su pase a semifinales contra Santa Paula

Con la serie 2-0, La Unión de Colón enfrenta a Santa Paula por un lugar en semifinales de la Liga Argentina. El juego comenzará a las 21.30.

5 de mayo 2026 · 10:16hs
Liga Argentina: La Unión busca sellar su pase a semifinales contra Santa Paula

La Unión de Colón saldrá a la ruta para visitar este martes a Santa Paula de Gálvez en el tercer punto de los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21.30, en el estadio Víctor Comelli, el Rojo tendrá la primera chance de cerrar la historia.

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El equipo entrerriano llega en un gran momento y con la serie 2-0 a su favor, construida con autoridad en el Carlos Delasoie. Primero fue un sólido 91 a 73 y luego un convincente 85 a 65, resultados que reflejan el dominio de La Unión en su casa y lo posicionan a un paso de las semifinales.

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La Unión de Colón busca definir la serie en Gálvez

Pero la parada en Gálvez no será sencilla. Santa Paula se hace fuerte ante su gente y arrastra ocho triunfos consecutivos como local, un dato que enciende las alarmas y obliga a no confiarse. El conjunto santafesino sabe que no tiene margen: necesita ganar para estirar la serie y llevarla a un cuarto juego, previsto para el jueves a las 21, otra vez en su cancha.

En caso de que el local logre reaccionar y emparejar la llave, la definición volverá a territorio entrerriano, con un eventual quinto punto programado para el martes 12 en Colón.

La Unión, con la ilusión a cuestas y el respaldo de lo hecho en casa, buscará dar el golpe en rodeo ajeno y evitar que la serie se estire. Es una noche que puede ser bisagra, con sabor a final anticipada.

Otra serie de cuartos de final de la Liga Argentina

En otra de las llaves, la jornada también tendrá acción desde las 21.30: Villa San Martín de Chaco recibirá a Lanús, con el Granate arriba 2-0 y la intención de quedar a un paso de la clasificación.

La Unión Liga Argentina Santa Paula
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