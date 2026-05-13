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Javier Milei comparó su sueldo con el de los rectores de universidades: "Cobran cuatro veces más"

En redes sociales, y lejos de acercar posturas, el Presidente Javier Milei siguió confrontando con los organizadores de la marcha del martes.

13 de mayo 2026 · 18:14hs
Javier Milei comparó su sueldo con el de los rectores de universidades: Cobran cuatro veces más. 

Javier Milei comparó su sueldo con el de los rectores de universidades: "Cobran cuatro veces más". 

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

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La comparación de Javier Milei

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".

La imagen de Javier Milei cae por cuarto mes consecutivo.

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Este viernes, en reunión de Gabinete, Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni. 

Reunión de Gabinete: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger “sus cajas” políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de “bandera” o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo.

Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez, a lo largo de la jornada.

Javier Milei sueldo Universidades
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