Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

La Unión de Colón cayó 77 a 62 ante Santa Paula de Gálvez. El Rojo se impone 2-1 en la serie de cuartos de final de la Liga Argentina.

6 de mayo 2026 · 13:29hs
Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

La Unión de Colón perdió 77 a 62 en su visita a Santa Paula de Gálvez en el tercer punto de una de las llaves correspondiente a la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El Azul descontó la serie 2-1, forzando un cuarto juego en suelo santafesino.

Jerónimo Díaz Müller fue el goleador del elenco local con 15 puntos, mientras que Guido Cabrera y Matías Caire fueron los máximos artillros del encuentro y de la visita con 16 anotaciones.

liga argentina: la union busca sellar su pase a semifinales contra santa paula

Liga Argentina: La Unión busca sellar su pase a semifinales contra Santa Paula

liga argentina: la union de colon, a un paso de semifinales

Liga Argentina: La Unión de Colón, a un paso de semifinales

La derrota de La Unión en Gálvez

El duelo comenzó frenético: en el primer tramo, Santa Paula marcó un parcial de 7 a 0 que marcó el ritmo del intervalo. Con buenas transiciones, el local tuvo el manejo de la dinámica del juego y controló bien a La Unión. Sin embargo, con el pasar de los minutos, los dirigidos por Martín Guastavino se acomodaron en el juego y mostraron buenas intervenciones al finalizar. Así, el primer cuarto quedó en manos del local por 28 a 19.

En el segundo parcial, los entrerrianos mejoraron bajo el cesto y con buena movilidad de balón lograron romper el cerrojo de Santa Paula. Por el lado del local, perdió efectividad en sus tiradores y volcó su goleo a la penetración y al juego en la pintura. Con el pasar de los minutos, Matías Caire y Lucio Longoni se volvieron claves en el Rojo, mientras que en Santa Paula, Gómez Quintero fue el líder del equipo. Con buena rotación del banquillo, un triple sobre la chicharra de Gómez Quintero permitió que el Azul se vaya al descanso ganando 39 a 37.

En el tercero, el local no dio el brazo a torcer: con buena efectividad, marcó un parcial de 16-2 hasta promediar el cuarto y se consolidó como candidato a forzar el cuarto juego. El factor dinámico de Diaz Müller y los buenos ingresos de Gino Balbo y Josep Caicedo le permitieron a los galvenses lograr buenos momentos y asediar a La Unión, que se volvió Longoni y Romero dependiente. De cara al último parcial, los dirigidos por Francisco Blanc se fueron ganando 63 a 50.

En el último intervalo, ambos equipos salieron ineficientes en ofensiva, por lo que los puntos llegaron luego de dos minutos de juego. Con la misma convicción pero menos frenetismo, Santa Paula siguió lastimando al cesto de los entrerrianos, que volcaron su juego en Caire y las avivadas de Merlo. Con buenos momentos desde el triple, los locales mostraron un buen momento de cierre de partido para declarar la victoria ante La Unión por 77 a 62 y decretar un nuevo partido en la serie.

Próximo duelo entre La Unión y Santa Paula

Este jueves, desde las 21.30, Santa Paula y La Unión volverán a verse las caras por la serie de cuartos de final en el estadio Victor Comelli desde la ciudad de Gálvez: el Azul tendrá una chance más de forzar el quinto juego, y el Rojo buscará cerrar su último match-point para pasar a semifinales.

Si la victoria queda en manos del elenco santafesino, el pase a semifinales se definirá en Colón, donde el elenco dirigido por Martín Guastavino recibirá a Santa Paula el próximo martes en el estadio Carlos Delasoie.

Liga Argentina La Unión Santa Paula
Noticias relacionadas
La Unión de Colón eliminó en octavos a Pico FC 

Liga Argentina: La Unión de Colón abre una de las series de cuartos de final

la union de colon avanzo a cuartos de final de la liga argentina

La Unión de Colón avanzó a cuartos de final de la Liga Argentina

¿cual es el historial de patronato con el arbitro alvaro carranza?

¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

El piloto de Paraná logró su primera victoria del año con el Yaris con el equipo de Alejandro Bucci.

Exequiel Bastidas: "Es un resultado que se venía haciendo desear"

Ver comentarios

Lo último

¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

Exequiel Bastidas: Es un resultado que se venía haciendo desear

Exequiel Bastidas: "Es un resultado que se venía haciendo desear"

Ultimo Momento
¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

Exequiel Bastidas: Es un resultado que se venía haciendo desear

Exequiel Bastidas: "Es un resultado que se venía haciendo desear"

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén se despidió con una victoria

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén se despidió con una victoria

Entre Ríos exportó por más de 528 millones de dólares entre enero y marzo

Entre Ríos exportó por más de 528 millones de dólares entre enero y marzo

Policiales
Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas

La Paz: hallaron sin vida a Facundo Blanco y crece el pedido de respuestas

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos

Desde Gualeguaychú desarticulan una red internacional de cigarrillos truchos

Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Revés judicial para Airaldi en la causa por el presunto plan criminal contra un juez, un fiscal y un ministro

Ovación
Exequiel Bastidas: Es un resultado que se venía haciendo desear

Exequiel Bastidas: "Es un resultado que se venía haciendo desear"

Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén se despidió con una victoria

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén se despidió con una victoria

Futsal: Don Bosco, José Hernández y Neuquén avanzaron a los playoffs en Misiones

Futsal: Don Bosco, José Hernández y Neuquén avanzaron a los playoffs en Misiones

APB: Quique venció al CAE en el adelanto de la novena fecha

APB: Quique venció al CAE en el adelanto de la novena fecha

La provincia
La oposición en el Senado pidió precisiones sobre la Caja de Jubilaciones y los acuerdos con Nación

La oposición en el Senado pidió precisiones sobre la Caja de Jubilaciones y los acuerdos con Nación

Entre Ríos exporta miel a Europa sin aranceles por primera vez

Entre Ríos exporta miel a Europa sin aranceles por primera vez

El SEM en Paraná: entre un modelo cuestionado y una concesión en debate

El SEM en Paraná: entre un modelo cuestionado y una concesión en debate

El Banco de Alimentos de Paraná distribuye un promedio mensual de más de 40.000 kilos de alimentos

El Banco de Alimentos de Paraná distribuye un promedio mensual de más de 40.000 kilos de alimentos

Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de ACA para analizar inversiones y logística productiva

Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de ACA para analizar inversiones y logística productiva

Dejanos tu comentario