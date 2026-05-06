Liga Argentina: La Unión perdió en Gálvez y habrá cuarto partido

La Unión de Colón cayó 77 a 62 ante Santa Paula de Gálvez. El Rojo se impone 2-1 en la serie de cuartos de final de la Liga Argentina.

La Unión de Colón perdió 77 a 62 en su visita a Santa Paula de Gálvez en el tercer punto de una de las llaves correspondiente a la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El Azul descontó la serie 2-1, forzando un cuarto juego en suelo santafesino.

Jerónimo Díaz Müller fue el goleador del elenco local con 15 puntos, mientras que Guido Cabrera y Matías Caire fueron los máximos artillros del encuentro y de la visita con 16 anotaciones.

La derrota de La Unión en Gálvez

El duelo comenzó frenético: en el primer tramo, Santa Paula marcó un parcial de 7 a 0 que marcó el ritmo del intervalo. Con buenas transiciones, el local tuvo el manejo de la dinámica del juego y controló bien a La Unión. Sin embargo, con el pasar de los minutos, los dirigidos por Martín Guastavino se acomodaron en el juego y mostraron buenas intervenciones al finalizar. Así, el primer cuarto quedó en manos del local por 28 a 19.

En el segundo parcial, los entrerrianos mejoraron bajo el cesto y con buena movilidad de balón lograron romper el cerrojo de Santa Paula. Por el lado del local, perdió efectividad en sus tiradores y volcó su goleo a la penetración y al juego en la pintura. Con el pasar de los minutos, Matías Caire y Lucio Longoni se volvieron claves en el Rojo, mientras que en Santa Paula, Gómez Quintero fue el líder del equipo. Con buena rotación del banquillo, un triple sobre la chicharra de Gómez Quintero permitió que el Azul se vaya al descanso ganando 39 a 37.

En el tercero, el local no dio el brazo a torcer: con buena efectividad, marcó un parcial de 16-2 hasta promediar el cuarto y se consolidó como candidato a forzar el cuarto juego. El factor dinámico de Diaz Müller y los buenos ingresos de Gino Balbo y Josep Caicedo le permitieron a los galvenses lograr buenos momentos y asediar a La Unión, que se volvió Longoni y Romero dependiente. De cara al último parcial, los dirigidos por Francisco Blanc se fueron ganando 63 a 50.

En el último intervalo, ambos equipos salieron ineficientes en ofensiva, por lo que los puntos llegaron luego de dos minutos de juego. Con la misma convicción pero menos frenetismo, Santa Paula siguió lastimando al cesto de los entrerrianos, que volcaron su juego en Caire y las avivadas de Merlo. Con buenos momentos desde el triple, los locales mostraron un buen momento de cierre de partido para declarar la victoria ante La Unión por 77 a 62 y decretar un nuevo partido en la serie.

Próximo duelo entre La Unión y Santa Paula

Este jueves, desde las 21.30, Santa Paula y La Unión volverán a verse las caras por la serie de cuartos de final en el estadio Victor Comelli desde la ciudad de Gálvez: el Azul tendrá una chance más de forzar el quinto juego, y el Rojo buscará cerrar su último match-point para pasar a semifinales.

Si la victoria queda en manos del elenco santafesino, el pase a semifinales se definirá en Colón, donde el elenco dirigido por Martín Guastavino recibirá a Santa Paula el próximo martes en el estadio Carlos Delasoie.