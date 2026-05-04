Liga Argentina: La Unión de Colón, a un paso de semifinales

La Unión derrotó 85 a 65 a Santa Paula de Gálvez en el segundo punto de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón celebró una importante victoria en el estadio Carlos Delasoie al derrotar 85 a 65 a Santa Paula de Gálvez en el segundo punto de una de las llaves correspondiente a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo se adelantó en la serie 2-0, quedando a un paso de avanzar a semifinales.

Matías Caire fue el destacado en el local con 32 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. En la visita el goleador fue Gino Balbo con 14 puntos y 2 rebotes.

La Unión puso la serie match point

El primer período comenzó de la misma forma que el juego uno de la serie. Con un Santa Paula encendido, efectivo con el aro e intenso. La Unión demoró un poco más en encontrarse pero cuando lo hizo fue suficiente para voltear el tanteador en su favor y quedarse con triunfo parcial por 20 a 16.

El segundo continuó con la intensidad de juego planteada desde el inicio pero donde la diferencia fue marcándose poco a poco. Los dirigidos por Martín Guastavino que llevaban la delantera no la soltaron, mientras que los de Blanc trataron de seguirlo de cerca. Sin embargo, el buen momento del local quedó asentado en cancha donde se lució, convirtió y defendió para irse al descanso arriba por 50 a 31.

A la vuelta del entretiempo, otra vez entraron mejor los azules que buscaron de alguna manera imponer su ritmo pero el Rojo no iba a ceder la localía tan fácil y reaccionó para volver a tomar el dominio, cerrando el tercero arriba por 67 a 53.

En el final y con ausencias propias del desgaste de un juego intenso, que seguramente continuará con el mismo ritmo en Gálvez, La Unión mostró su mejor cara para pisar el acelerador cuando más lo necesitó y cerrar de a poco la historia del segundo juego. La visita por su parte buscó evitar que la diferencia sea mayor pero con espacios sin cubrir y errores al momento de pasar el balón. Nada de eso fue posible con un anfitrión aceitado que selló otro triunfo más en su casa por 85 a 65.

La serie continuará este martes en el estadio Víctor Comelli, escenario donde Santa Paula oficiará de anfitrión. El juego comenzará a las 21.30.