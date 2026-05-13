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Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

El Gobierno de Entre Ríos, junto al Consejo Federal de Inversiones, consolidó la presencia provincial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026

13 de mayo 2026 · 17:05hs
Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

El Gobierno de Entre Ríos, junto al Consejo Federal de Inversiones, consolidó la presencia provincial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, donde más de 30 autores y 20 editoriales entrerrianas participaron del stand institucional que, además, duplicó las ventas registradas en la edición anterior.

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La participación entrerriana se desarrolló entre el 23 de abril y el 11 de mayo en el predio de La Rural y formó parte de una política pública orientada a fortalecer la producción cultural de la provincia, ampliar la circulación de autores y editoriales locales y proyectar la identidad entrerriana en uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, destacó la continuidad de la participación provincial en la feria y el valor estratégico de sostener estos espacios de visibilización cultural.

“La presencia de Entre Ríos en la Feria del Libro forma parte de una política de Estado para visibilizar y fortalecer nuestra producción cultural. Este espacio permite proyectar el trabajo de escritores y editoriales entrerrianas en una vidriera nacional e internacional y consolidar un espacio que fortalece el trabajo en torno de la producción editorial”, afirmó.

Además, sostuvo que “los escritores entrerrianos representan una parte central de nuestra identidad cultural y de trabajo, además de ser protagonistas de una tradición literaria reconocida en todo el país”.

Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó que la presencia en la feria permitió “visibilizar la potencia de la literatura entrerriana hacia el país y el mundo”.

Durante las jornadas se realizaron presentaciones de libros, lecturas y distintas actividades vinculadas a la producción literaria provincial. La programación fue conformada a través de una convocatoria abierta y federal impulsada por el Gobierno entrerriano.

El tradicional Día de Entre Ríos se celebró el 6 de mayo con las presentaciones de Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán y ganadora del Premio Fray Mocho, y Perros de la lluvia, del escritor Ricardo Romero.

Bolzán destacó la importancia de formar parte de la feria y señaló que se trata de “un espacio fundamental para la circulación y visibilización de la literatura entrerriana”.

Además de la Editorial de Entre Ríos, participaron editoriales independientes de distintas ciudades de la provincia como Vaina Libros, Canto Rodado, Nutrias, Camalote, EDUNER, Palo Santo y Azogue Libros, entre otras.

En ese marco, Sebastián González, integrante de la editorial Palo Santo de Gualeguaychú, valoró el acompañamiento institucional y destacó “la posibilidad de mostrar el trabajo de autores y editoriales independientes entrerrianas”.

La participación provincial volvió a posicionar a Entre Ríos dentro del mapa editorial argentino y permitió fortalecer vínculos entre escritores, editoriales y lectores en una de las principales plataformas culturales de habla hispana.

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Entre Ríos Feria Internacional del Libro Gobierno
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