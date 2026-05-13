El álbum del Mundial 2026 ya está en UNO

Fanáticos de todas las edades ya reservan sus ejemplares que vendrá con el diario este domingo. La fiebre del Mundial a pleno.

El domingo 17 los lectores podrán conseguir el esperado álbum de Panini del Mundial. Ya está en UNO.

La fiebre por el Mundial ya empezó a sentirse en las calles de Paraná y esta vez tendrá un protagonista especial: el histórico álbum de figuritas de Panini. En una promoción que promete revolucionar kioscos, escuelas, clubes y oficinas, el UNO de Entre Ríos regalará el domingo el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a su edición impresa, marcando el inicio de una nueva aventura para miles de coleccionistas entrerrianos.

Desde aquella noche inolvidable en Qatar, cuando la Selección Argentina levantó la tercera estrella de la mano de Lionel Messi y Lionel Scaloni, el sueño mundialista volvió a instalarse en el corazón de los argentinos. Y como sucede cada cuatro años, el ritual de coleccionar figuritas vuelve a convertirse en una tradición capaz de unir generaciones.

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Abrir el primer sobre, intercambiar repetidas en la escuela o en la plaza, conseguir la figurita difícil y completar el álbum son pequeñas ceremonias que atraviesan el tiempo y despiertan emociones únicas.

En un mundo dominado por la inmediatez y lo digital, el álbum Panini sigue conservando intacta esa magia que transforma cada figurita en un tesoro

En ese contexto, UNO de Entre Ríos lanzó una promoción especial para que sus lectores puedan comenzar la colección mundialista desde el primer día. El domingo, junto con la edición impresa del diario, se entregará de regalo el Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026™, una edición histórica que ya genera furor en todo el país.

Pero la propuesta no termina ahí. Durante las siguientes dos semanas, el diario también entregará planchas de figuritas para comenzar a llenar las páginas del álbum.

Las entregas de figuritas estarán programadas para: martes 19; jueves 21 y martes 26.

Cada edición incluirá una plancha con cuatro figuritas, permitiendo que los fanáticos comiencen desde temprano el desafío de completar la colección.

Desde la empresa recomendaron realizar reservas anticipadas debido al enorme interés que despertó la promoción y al stock limitado disponible. Los ejemplares podrán reservarse en kioscos de diarios y revistas de Paraná y también en las oficinas comerciales de UNO, ubicadas en la esquina de Perú y Chile.

El álbum más grande en la historia de los Mundiales

La edición 2026 de Panini no será una más. La histórica empresa italiana presentó la colección más ambiciosa de todas las Copas del Mundo, impulsada por el nuevo formato del torneo que por primera vez contará con 48 selecciones nacionales.

El nuevo álbum tendrá 112 páginas y un total de 980 figuritas, incluyendo cromos especiales, versiones brillantes y ediciones exclusivas que ya despiertan expectativa entre los coleccionistas.

La ampliación del Mundial —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá— obligó a rediseñar completamente el tradicional formato del álbum. Según confirmó Panini, esta edición será un 46 por ciento más grande que la utilizada en Qatar 2022, convirtiéndose oficialmente en la colección mundialista más extensa de todos los tiempos.

Cada selección tendrá una presencia destacada y habrá espacio para estadios, figuras históricas, jóvenes promesas y los grandes ídolos del fútbol internacional. Para los argentinos, además, tendrá un sabor especial: será el primer álbum mundialista después de la conquista en Qatar y todos quieren encontrar rápidamente las figuritas de Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Dibu Martínez y las nuevas figuras de la Scaloneta.

Se trata de una pasión que atraviesa generaciones. En Paraná, el entusiasmo comenzó a notarse desde los primeros anuncios. Kiosqueros de distintos barrios aseguran que las consultas crecieron notablemente en los últimos días y que muchos clientes ya reservaron sus ejemplares para asegurarse el álbum.

La pasión no distingue edades. Chicos, adolescentes y adultos vuelven a compartir el clásico intercambio de figuritas, una costumbre que revive en cada Mundial y que transforma cualquier encuentro cotidiano en una oportunidad para completar la colección.

Las escuelas, clubes, plazas y lugares de trabajo volverán a convertirse en escenarios de negociaciones interminables: “te cambio dos comunes por una brillante”, “me falta Lionel Messi”, “¿tenés repetidas?”. El álbum no solo funciona como un objeto de colección, sino también como un puente emocional y social que une generaciones alrededor de la misma pasión.

Para quienes completaron el álbum de Qatar 2022, esta nueva edición tendrá un significado todavía más especial. Muchos conservan intacto el recuerdo de aquella consagración inolvidable y ahora buscan repetir la experiencia en la previa de un nuevo sueño mundialista.

Panini apuesta nuevamente a convertir cada sobre en una experiencia. Porque el álbum no se trata solamente de pegar figuritas: se trata de compartir, de ilusionarse, de vivir la previa del Mundial desde mucho antes del pitazo inicial.

Con la llegada del álbum oficial a las páginas de UNO, Paraná se prepara para volver a vivir uno de los rituales futboleros más emocionantes de todos: llenar cada página mientras crece la ilusión de ver otra vez a Argentina peleando por la gloria máxima.