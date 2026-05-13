Con un gol de Lautaro Martínez, Inter le ganó a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia

En el Olímpico, los Nerazzurri se impusieron por 2-0 sobre el equipo de Roma gracias a un tanto de Lautaro Martínez y alzaron el título.

Inter volvió a dar una muestra de su hegemonía en Italia. Luego de obtener el título en la Serie A, el Nerazzurro se impuso por 2-0 sobre Lazio en el Estadio Olímpico de Roma y se consagró campeón de la Copa Italia. Con goles de Marcus Thuram y Lautaro Martínez el conjunto dirigido por Chivu alzó el trofeo.

En el comienzo había pocos espacios y muchas impresiones. Ese contexto duró sólo 10 minutos. Hasta que Lautaro se anticipó a su marcador en el área para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Nicolo Barella y la pelota se fue cerca de un palo. Fue la primera llegada de riesgo del encuentro y un anticipo de lo que vendría en el siguiente envío al área, ya con el conjunto nerazzurro dominando el duelo por completo.

El tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco desde el mismo sector buscó a Marcus Thuram en el primer palo y el delantero falló al intentar impactar el balón en el aire. Pero, detrás suyo, dio en el defensor Adam Marusic, desorientó a todos y se metió en el arco propio. Con fortuna, Inter se puso arriba por 1-0.

Pudo haber aumentado poco después Denzel Dumfries al tomar de volea un envío pasado desde el otro lado, pero su remate encontró en el camino una pierna de Nuno Tavares para enviarla al córner. Fue casi todo de Inter en la primera parte, a excepción de un remate del danés Gustav Isaksen que se fue desviado, tras rozar en Alessandro Bastoni, llegando al descanso.

Antes, Dumfries fue coprotagonista del 2-0 a los 35 minutos. Presionó en la salida a Tavares, le robó la pelota y lanzó un pase que se le escurrió al arquero Edoardo Motta y por detrás apareció Martínez, quien la empujó con serenidad y se fue a celebrar con su público.

Embed ¡HAY GOL DEL TORO EN LA FINAL!



Gran recuperación de Dumfries en la salida de Lazio y el neerlandés asistió a Lautaro Martínez que convirtió el 2-0 para Inter.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/5SI3yAwn5m — DSPORTS (@DSports) May 13, 2026

Inter aguantó la ventaja y festejó

En la segunda etapa, el dominio de Inter se sostuvo. Movía la pelota, generaba juego y avanzaba sobre el área rival. Aún sin generar demasiadas acciones de peligro, se mostraba de manera persistente más cerca de ampliar la diferencia ante un adversario distraído en el desarrollo y golpeado por el resultado.

El neerlandés Tijjani Noslin, no obstante, estuvo cerca de achicar la ventaja a los 12 minutos al intentar definir a un palo, mientras algunos de sus compañeros reclamaban un penal, tras un choque, y los defensores se habían desentendido de la jugada. Inter iba por más y quedaba descompensado por momentos ante los contragolpes. Podía darse esos lujos.

El brasileño Luiz Henrique tuvo la posibilidad de marcar el tercero a los 25, pero resolvió desviado luego de una gran acción colectiva que incluyó la llegada por sorpresa de Dimarco para asistirlo con un exquisito pase atrás de volea. La mala puntería fue la que hizo que no lograra un marcador más abultado.

El final se puso algo caliente cuando Pedro golpeó fuerte abajo a Dimarco y el jugador que sufrió la falta reaccionó enseguida. El tumulto no pasó de un principio de empujones porque algunos que estaban en los bancos ingresaron a separar. Era el tiempo de calmar los ánimos. Para Lazio ya no había margen para torcer el destino. Inter defendió el triunfo y se coronó.

Lautaro fue titular y capitán en el equipo nerazzurro, tras haber jugado apenas un puñado de minutos de sólo un partido previo en el certamen, y logró su noveno título en el club, tras marcar al menos 20 goles en las últimas cinco temporadas. El argentino salió reemplazado a 13 minutos del final, en medio de una ovación de los hinchas.