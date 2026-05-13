AURA: difundieron quiénes integrarán el jurado de la convocatoria

La convocatoria del Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA continuará abierta hasta el 21 de mayo y ya tiene definido el jurado

La convocatoria del Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA continuará abierta hasta el 21 de mayo y ya tiene definido el jurado que estará a cargo de seleccionar los proyectos participantes. La iniciativa está dirigida a artistas entrerrianos de todas las disciplinas y propone una nueva instancia de exhibición y circulación para el arte contemporáneo de la provincia.

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Los encargados de evaluar las propuestas serán Alberto Bonus, Ekaterina Gelrot y Mauge Suarez. El jurado seleccionará hasta tres proyectos que serán exhibidos en el espacio ubicado en Alameda de la Federación 557, en la ciudad de Paraná.

La convocatoria contempla proyectos vinculados a cualquiera de las prácticas, técnicas o disciplinas de las artes visuales, incluyendo propuestas multidisciplinarias, registros de procesos creativos y laboratorios de experimentación desarrollados durante el período de exhibición. Las categorías habilitadas son Individual y Colectivo, esta última destinada a grupos de dos o más integrantes.

Además de formar parte de la programación de AURA, los proyectos seleccionados recibirán un reconocimiento económico mediante una contratación para brindar un taller vinculado a su obra, instancia que será considerada como activación artística dentro del espacio.

En la categoría individual se otorgará un monto de $800.000, mientras que para la categoría colectiva el reconocimiento económico será de $1.300.000.

Podrán participar artistas visuales nacidos en Entre Ríos o residentes en la provincia que puedan acreditar esa condición y cumplan con los requisitos establecidos en las bases y condiciones de la convocatoria.

Entre los integrantes del jurado, Alberto Bonus cuenta con una extensa trayectoria en pintura, dibujo, escultura y grabado. Nacido en Villa Libertador San Martín en 1960, desarrolló además trabajos como ilustrador para agencias de publicidad y editoriales de Buenos Aires. Actualmente reside en Gualeguaychú y participó en distintos salones y bienales provinciales, nacionales e internacionales.

Por su parte, Ekaterina Gelrot nació en General Ramírez y se desempeña como artista visual, docente e investigadora. Es profesora en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y becaria doctoral del CONICET. Su trabajo combina prácticas artísticas, investigación y estudios de género, con participación en salones y exposiciones nacionales.

En tanto, Mauge Suarez, oriundo de Formosa, desarrolló una trayectoria vinculada al dibujo, la docencia y la formación artística. Participó en clínicas, programas de intercambio y proyectos de circulación en distintas provincias del país, además de recibir becas y reconocimientos de organismos culturales nacionales y provinciales.

Las bases y condiciones pueden consultarse en Bases y Condiciones. El formulario de inscripción está disponible en Formulario de Inscripción. También se reciben consultas a través del correo [email protected].