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Atenas de Córdoba volvió a descender y jugará la Liga Argentina

Tras caer en la serie por la permanencia ante Argentino de Junín, Atenas deberá volver a la segunda divisiónn luego de tres años en la Liga Nacional.

13 de mayo 2026 · 15:58hs
Atenas cayó 88-77 en Junín y perdió la categoría.

Atenas cayó 88-77 en Junín y perdió la categoría.

Atenas de Córdoba volvió a descender a la segunda categoría del básquet, la Liga Argentina, en un lapso de tres temporadas. El Griego no pudo sostener su lugar en la Liga Nacional al caer en la serie por la permanencia ante Argentino de Junín, cerrando la llave con un 3-1 definitivo tras un 88-77 en suelo bonaerense.

La debacle del equipo cordobés resulta difícil de asimilar para una institución que supo ser el faro del básquet argentino. Con una vitrina que ostenta nueve títulos y que fue cuna de grandes deportistas como Marcelo Milanesio y Héctor Pichi Campana, Atenas vuelve a tocar fondo.

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La debacle de Atenas

El destino se repite: en 2023 ya había sufrido la pérdida de la categoría en una recordada definición contra San Lorenzo, de la cual se recuperó rápidamente tras vencer a Racing de Chivilcoy en la final de la Liga Argentina 2023/2024.

Pese a que el conjunto cordobés había mostrado signos de recuperación en la temporada 2024/2025, donde incluso alcanzó los playoffs, el presente ciclo fue un calvario de irregularidad. Atenas terminó la fase regular en la penúltima posición, con un registro de 13 victorias y 23 derrotas, lo que lo obligó a revalidar su plaza ante un Argentino de Junín que, si bien terminó último en la tabla (7-29), sacó a relucir su oficio en las instancias decisivas.

Ahora, Atenas se enfrenta nuevamente al desafío de la reconstrucción desde la segunda categoría, en un escenario de incertidumbre para el club que, durante décadas, fue sinónimo de gloria y excelencia en el básquet.

Atenas Liga Argentina Liga Nacional Básquet
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