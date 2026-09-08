Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Cocinar en casa permite influenciar sobre los sabores y muchas veces, también, cuidar el bolsillo. Tres opciones para probar con pocos ingredientes y poco tiempo de preparación

Cuántas veces se desea contar con el snack perfecto para recibir invitados o la comida justa para llevar a una juntada. Muchas veces, es tan solo el hecho de querer comer algo casero y diferente el que empuja a las personas a querer experimentar en la cocina. Afortunadamente, hay recetas que no fallan y para las que no se necesita causar un desastre . ¿El resultado? Una merienda más artesanal y adaptada a los gustos personales.

Aunque en el mercado hay cientos de opciones para elegir a la hora de merendar, no hay nada como un plato hecho en casa. Seguir una receta permite ajustarla a las propias preferencias y requerimientos alimenticios. Además, para muchas personas, el momento de cocinar puede ser hasta terapéutico.

Por eso, vale la pena conocer algunas recetas básicas e infalibles, ideales para acompañar juntadas eternas con mates o cafés.

Tres recetas fáciles y caseras para merendar con amigos

Pepas caseras

Clásicas e infaltables, las pepas pueden cocinarse de forma sencilla en los hogares. Estas galletitas son ideales para acompañar con cualquier infusión. Las tradicionales son de membrillo, pero hoy en día se encuentran variedades con rellenos de batata, dulce de leche, frutos rojos, chocolate y hasta mermeladas. También se puede variar el tipo de harina a utilizar.

Cuatro claves para cocinar pepas

Paulina Cocina comparte cuatro consejos para tener en cuenta a la hora de cocinar pepas caseras:

Es recomendable amasar bien la masa para lograr una textura homogénea y evitar grietas en las galletas.

Refrigerar la masa antes de armar las pepas, ya que esto ayudará a que mantengan su forma durante la cocción.

Espolvorear un poco de azúcar sobre las pepas antes de hornearlas, lo cual les dará un brillo y un sabor irresistible.

La masa se puede frizar y tener a mano para usar en cualquier momento. El relleno se pone al momento de llevarlas al horno.

Ingredientes para cocinar pepas caseras

Rinde: 20 pepas (aproximadamente)

Tiempo de preparación: 1 hora (incluyendo el tiempo de refrigerado)

200 g de harina

100 g de manteca

75 g de azúcar

Ralladura de 1 limón ( o naranja)

1 huevo

½ cucharadita de polvo de hornear

Dulce de membrillo

Receta de pepas caseras: paso a paso

La receta de Paulina Cocina es clásica y sencilla para probar en todos los hogares. Los pasos a seguir son los siguientes:

En un bol, mezclar la harina, el azúcar y el polvo de hornear. Agregar la manteca fría en trozos y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura arenosa.

Añadir el huevo y amasar hasta obtener una masa homogénea.

Envolver la masa en papel film y refrigerar durante 30 minutos. Mientras tanto precalentar el horno a 180°C.

Tomar pequeñas porciones y hacer bolitas de masa. Colocar sobre una placa enmantecada y enharinada (o con papel manteca) y aplastar levemente cada bolita, haciendo un huequito en el centro con una cuchara o con el pulgar.

Mezclar el dulce de membrillo con las dos cucharadas de agua hirviendo y revolver hasta que se forme una pasta. Rellenar los huecos de las pepas con el membrillo. espolvorear con azúcar por encima (opcional)

Hornear durante 15-20 minutos. Dejar enfriar sobre una rejilla y ¡a disfrutar de unas deliciosas pepas caseras!

Chipá sin mandioca

Pocas cosas más ricas que el chipá. Este alimento típico de Paraguay elaborado a base de almidón y queso tiene muchos adeptos en el nordeste de Argentina e incluso en zonas de suroeste de Brasil. En el país se consume a cualquier hora, al estilo snack, ya que su sabor suave y su tamaño relativamente pequeño lo hacen un gran compañero de mates, cafés y chocolatadas. Y es tan elegido que, sin dudas, vale la pena conocer la receta para prepararlo.

Muchas veces lo que frena a las personas para cocinar chipá es la complicación de conseguir mandioca. Datazo: sin mandioca, de todos modos, se puede hacer chipá.

Ingredientes

1/2 taza de agua

1/2 taza de leche

1/4 de taza de aceite de maiz/girasol

1 cucharada de sal

1 taza de harina

1 taza de fécula de mandioca

1 huevo

150 gramos de queso rallado.

Cómo hacer chipá sin mandioca

La receta para hacer chipá es simple.

Primero, hay que precalentar el horno a 180°. En una olla, llevar a ebullición el agua junto con la leche, la sal y el aceite. Una vez que comience a hervir, retirar del fuego y agregar la harina y la fécula de mandioca de una sola vez. Esto creará una mezcla espesa. Dejar que la mezcla se enfríe un poco (puede transferirse a un tazón para acelerar el proceso) y luego incorporar el huevo. La mezcla se volverá nuevamente espesa, pero continuar mezclando . Luego añadir el queso rallado y mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien combinados. Para formar las bolitas, es recomendable untarse las manos ligeramente con aceite. Colocar las bolitas en una bandeja para horno, dejando espacio entre ellas ya que aumentarán de tamaño durante la cocción. Hornear durante aproximadamente 20-25 minutos o hasta que estén doradas. Dejar enfriar por un momento y luego ya disfrutarlos.

Torta 1234

Rica, esponjosa y fácil de preparar, esta torta es un clásico que resuelve juntadas, cumpleaños y antojos. La torta 1234 se convirtió en una tradición por lo fácil que es prepararla y las cientos de variantes que nacen de ella. Es que con pocos ingredientes y bajo presupuesto, se puede hacer una torta casera ideal para cualquier momento.

La receta lleva este nombre por las cantidades de sus ingredientes. Su preparación es sencilla y no exige pesar específicamente los distintos agregados ni comprar cosas que no se encuentren normalmente en el hogar. Lleva poco tiempo en el horno y sale realmente exquisito.

Ingredientes para la torta 1234

Los ingredientes de la torta van en las cantidades que exige su nombre. Lo ideal es usar la misma taza o recipiente de medida para cargar cada uno de los ingredientes para que el bizcochuelo quede equilibrado.

Los ingredientes básicos son:

1 taza de leche

2 tazas de azúcar

3 tazas de harina leudante (o común + polvo de hornear)

4 huevos

Se recomienda agregar:

1/2 taza de aceite neutro o 100 g de manteca derretida y apenas tibia

1 cdita. de esencia de vainilla o ralladura de 1 limón (opcional)

Con esa base se puede hacer un bizcochuelo clásico. Si se desea, también se puede agregar cacao o el sabor que se le quiera dar.

Para decorar se puede espolvorear azúcar impalpable o sumarle cobertura de chocolate, dulce de leche, etc.

Cómo preparar la torta 1234

Paulina Cocina recomienda seguir los siguientes pasos: