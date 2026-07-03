La Selección Argentina se mide ante una de las revelaciones del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrentará desde las 19, en Miami, contra Cabo Verde, por los 16avos de final de la competencia.

La Selección Argentina y Cabo Verde jugarán este viernes, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. El árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.

El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en los duelos de eliminación directa de la Copa del Mundo de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.

Argentina llega a este encuentro tras haber finalizado primera y con puntaje perfecto en el grupo J, en el que se clasificó una fecha antes tras ganarle a Argelia y Austria en los primeros dos partidos. El elenco de Scaloni cerró con una victoria por 3-1 con un once alternativo ante Jordania. Ahora, el seleccionado intentará dar el primer paso en los partidos decisivos ante los africanos y, en caso de ganar, irá contra el vencedor del duelo que protagonizarán el mismo día Australia y Egipto.

La Selección Argentina, con algunas dudas

Para esta jornada, Scaloni mantiene varias incógnitas en lo que será el 11 titular.

En el arco estará Emiliano Dibu Martínez, quien ya está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en uno de sus dedos e incluso pudo disputar los tres partidos de la fase de grupos, donde solo recibió un gol frente a Jordania.

Las primeras dos incógnitas llegan en la defensa. En el lateral izquierdo todavía no está definido si jugará Nicolás Tagliafico, quien ya se repuso de la lesión muscular que sufrió antes del inicio del Mundial, o Facundo Medina, que jugó los primeros dos partidos ante Argelia y Austria en un altísimo nivel.

Además, todavía no está confirmado si en la zaga central el compañero del gualeyo Lisandro Martínez será Cristian Cuti Romero o Nicolás Otamendi. A su vez, el encargado de ocupar el lateral derecho será Nahuel Molina.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, los nombres surgen solos. Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández serán de la partida, mientras que Thiago Almada jugará unos metros más adelantado como nexo con el ataque.

La última incógnita está en la delantera, ya que aún no se confirmó quién será el compañero de Lionel Messi. Por un lado está Lautaro Martínez que, si bien se sacó la mufa en Mundiales al convertirle de penal a Jordania, no termina de hacer la diferencia, mientras que la otra opción es Julián Álvarez, quien por ahora solo es una sombra del nivel que llegó a tener en Qatar 2022.

Por su parte, Cabo Verde afronta este compromiso luego de haber hecho historia al clasificarse en el segundo lugar del grupo H que compartió ni más ni menos que ante España, Uruguay y Arabia Saudita. En su última presentación, igualó sin goles con los de Medio Oriente, aunque lo curioso es que pasó de fase con apenas tres puntos, ya que igualó todos los encuentros. Intentará dar un nuevo golpe en su primera incursión mundialista.

Formaciones para Argentina y Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Hora y TV: 19 (TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports).

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Estadio: Hard Rock de Miami.