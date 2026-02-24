Se conoció el primer drama de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

La actriz Andrea del Boca fue la primera en ingresar a la nueva edición y el resto de los participantes se mostraron muy sorprendidos

Andrea del Boca se convirtió en participante de Gran Hermano 2026 y en las redes hubo sorpresa. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, espero ganar en buena ley”, dijo tras reconocer que era fan del formato.

La actriz fue la primera en ingresar a la casa y en el transcurso de la noche fue recibiendo al resto de sus compañeros, a quienes les contó un detalle íntimo.

Mientras conversaba con las chicas en la habitación rosa, Andrea planteó por qué optó por una cama cercana a la puerta. “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”, se le escuchó decir.

Hasta el momento, ninguna participante se opuso, pero con el correr de los días todo podría cambiar, ya que los roces en la convivencia suelen aparecer en las primeras horas. Este año, los cuartos tienen salida al living-comedor, mientras que en las ediciones anteriores daban al pasillo.

Qué dijo Andrea del Boca

“Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”, comentó en el video de presentación.

La estrella de las telenovelas también hizo una comparación con su carrera artística: “Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”.

Este último ítem desencadenará escándalos en el reality, ya que varios participantes reconocieron que no lavan ni una copa y que esa será una tarea que deba realizar otro. Habrá que ver cuánto aguanta Andrea sin explotar, ya que cualquier enfrentamiento podría valerle una nominación.