La institución que funciona en Paraná Central dirá presente en el Campeonato de Veteranos que se realizará en Río Cuarto, Córdoba, los días 20 y 21 de marzo.

El Dojo Pantera, que funciona en el club Paraná Central y compite bajo su nombre, afrontará uno de los desafíos más relevantes de su calendario: el Campeonato Nacional Veteranos Río Cuarto 2026, el primer evento del año en la categoría máster y cita clave para comenzar a sumar puntos en el ránking argentino.

La competencia se disputará el 20 y 21 de marzo y tendrá carácter open, lo que permitirá la participación de atletas de otros países. En ese marco, el certamen reunirá a exponentes de todo el país en las divisionales veteranos y veteranos novicios, tanto en rama masculina como femenina.

El judo de Paraná Central estará representado por tres competidores con antecedentes en podios nacionales: Nicolás Flores (M1 hasta 100 kilos), Rubén Sánchez (M1 hasta 90 kilos) y Andrés Gómez (M4 hasta 90 kilos), instructor del Dojo Pantera y referente del espacio.

La delegación entrerriana afrontará su segunda experiencia en un Nacional Máster. En la anterior participación lograron buenos resultados y ahora buscarán revalidar ese rendimiento en un contexto de alto nivel competitivo.

Dojo Pantera, rumbo al Campeonato Nacional de Máster

En contacto con UNO, Andrés Gómez remarcó la magnitud del evento y el compromiso con el que llegan sus dirigidos. “Es uno de los torneos más importantes del país dentro de la categoría. Los tres que vamos ya hemos sido podios nacionales en los torneos comunes, así que tenemos una expectativa muy grande”, expresó.

El entrenador explicó que, pese a tratarse de una categoría destinada a mayores de 30 años, la preparación se toma con absoluta seriedad. “Están entrenando cinco o seis días a la semana. Vamos a buscar el título nacional. Siempre les digo que un título nacional es como cuando Boca o River salen campeones: es el mismo título, solamente que con menos gente en las tribunas”, graficó.

El carácter open del certamen abre además la posibilidad de roce internacional. Gómez señaló que el calendario máster contempla dos nacionales al año (Apertura y Clausura) y que el rendimiento en esas citas puede abrir puertas fuera del país. “Hay muchas posibilidades de competir internacionalmente dentro de la categoría”, sostuvo.

El instructor también puso el foco en la exigencia que implica competir en esta etapa de la vida. “El más 30 es más complicado que cuando tenés 15 o 20 años. Dejás trabajo, familia, tiempo personal. Pero lo hacemos por super hobby y por super gusto. Es la manera de medirte con gente de tu edad, porque ya no tenemos la misma velocidad que los chicos de 20”, explicó.

En esa línea, Gómez remarcó que la categoría máster tiene una particularidad que muchas veces no se ve desde afuera. “Los que llegan a esta instancia ya pasaron por el alto rendimiento en los torneos comunes. No es que empiecen de cero, sino que vienen con años de competencia encima”, explicó. Esa experiencia acumulada eleva el nivel de cada combate y obliga a sostener una preparación constante.

“No vamos a pasear, vamos a competir en serio”, insistió. El instructor también destacó que, más allá de la edad, la exigencia técnica no disminuye. Por el contrario, la estrategia y la lectura de lucha toman un rol central. “Cambian las condiciones físicas, pero la cabeza juega mucho más”, señaló, poniendo en valor la madurez deportiva que caracteriza a la categoría.

En Paraná, el desarrollo de la categoría todavía es incipiente, aunque desde el Dojo Pantera apuestan a fortalecerla progresivamente durante este 2026. “No hay muchos competidores máster en la ciudad, por eso estamos metiendo fichas de a poco”, indicó Andrés Gómez.

La estructura del dojo, ubicado en calle Antártida Argentina 240, cuenta actualmente con más de 25 luchadores entre jóvenes y adultos. El espacio mantiene las puertas abiertas a nuevos practicantes, aunque Gómez reconoce que se trata de una disciplina exigente. “No es para cualquiera. O lo amás o no encajas. Tiene mucha disciplina desde el día cero”, afirmó.

En la logística y organización del viaje, la tarea de Romina Bordón resulta determinante. Es quien coordina traslados, inscripciones y cada detalle operativo para que los atletas puedan concentrarse en lo deportivo.

Más allá del Nacional Máster, el calendario del Dojo Pantera incluye un curso en Colón, el Nacional Apertura en San Juan y un tradicional torneo internacional en Colón, al que asisten desde hace 25 años. La planificación es ambiciosa, aunque los costos obligan a seleccionar cuidadosamente cada compromiso. Con esa hoja de ruta por delante, el judo de Paraná Central emprende viaje hacia Río Cuarto con ilusión y convicción. El escenario máster más importante del año los espera, y la meta es clara: competir al máximo nivel y seguir posicionando al club en el plano nacional.

