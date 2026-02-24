Entre Ríos: martes caluroso e intestable

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados en Entre Ríos, la humedad del 90%. Se prevén posibles lluvias y tormentas aisladas en algunas localidades

24 de febrero 2026 · 08:37hs
Foto UNO/Gonzalo Núñez

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 24 de febrero se presenta con elevada nubosidad en Entre Ríos. No se descartan posibles inestabilidades, sobre todo por la tarde. El día se mantendrá con calor. Las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 32 grados y la humedad supera el 90%.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. Indican cielo parcialmente nublado de mañana, posibles tormentas aisladas de tarde y cielo mayormente nublado de noche.

entre rios y el desafio de las aulas vacias: ¿como asegurar la sostenibilidad de los colegios?

Entre Ríos y el desafío de las aulas vacías: ¿Cómo asegurar la sostenibilidad de los colegios?

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial.

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

clima soleado primavera calor
Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados en Entre Ríos. La humedad supera el 90%. Se prevén posibles lluvias y tormentas aisladas en algunas localidades

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Allí también se prevé un día con nubosidad variable y posibilidad inestabilidades en horas de la tarde.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados. Existe hasta un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 19 grados de mínima y 32 grados de máxima, con probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada.

Entre Ríos SMN martes Servicio Meteorológico Nacional Temperatura
Ver comentarios

