Paraná: municipio y vecinales acordaron cambios de recorridos en varias líneas del transporte urbano

Es parte de un trabajo conjunto entre el Municipio y vecinales de Paraná. Habrá modificaciones en 9 líneas del transporte urbano de pasajeros.

24 de febrero 2026 · 08:39hs
Paraná: municipio y vecinales acordaron cambios de recorridos en varias líneas del transporte urbano

En el marco de la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros, cuyo servicio comenzó a implementarse el 7 de diciembre de 2025, la Municipalidad acordó con la Asamblea Ciudadana de Paraná cambios de recorridos destinados a optimizar la prestación de algunas líneas. Las líneas que tendrán modificaciones en su recorrido serán las siguientes: B, C, D, F, L, M y P (2 ramales). En tanto, las líneas A, E, H y G mantendrán su recorrido.

El titular de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, explicó el alcance de los cambios en el servicio de transporte urbano. “Habíamos consensuado con la Asamblea Ciudadana las modificaciones en los recorridos y, al mostrarles cómo quedaron, se mostraron muy conformes. Había demandas sobre algunas paradas y trazas que dejan afuera a algunas escuelas y algunos atractores como el hospital San Roque y la Terminal de Ómnibus”, sostuvo.

Luego, el funcionario agregó: “Son 8 líneas las que tuvieron modificaciones y el resto se mantiene sin cambios. Pero vamos a seguir haciendo retoques en lo que respecta a paradas, dando respuesta a reclamos de los vecinos”.

"Estamos trabajando en comunidad"

En representación de la Asamblea Ciudadana, Alicia Glauser, expresó su conformidad con la respuesta del Municipio. “Hemos pedido líneas que se han sacado o que han cambiado el recorrido. Hay una gran expectativa porque vienen las clases; estamos trabajando en comunidad con el Municipio”, valoró.

Participaron de la reunión la directora general de Emisión de Licencias de Conducir, Lucrecia Escandón; el director de Sube Paraná, Leonardo Nessi, organizaciones vecinales, sociales y ambientales de Paraná.

