Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Anulan selección de jurados porpulares en juicio por homicidio porque uno de los acusados grabó la entrada de los jurados y lo subió a su estado de Whatsapp

23 de febrero 2026 · 13:01hs
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, resolvió hoy anular la selección del jurado integrado el pasado viernes 20 de febrero, y consecuentemente el juicio oral. Además instó a la Oficina de juicio por jurados la pronta fijación de una nueva audiencia de selección de jurados y juicio oral en el marco del Legajo de OGA Nº 16341, caratulado "Goro, Roberto Carlos - Goro, Víctor Ezequiel S/Homicidio simple.

El magistrado adoptó esas decisiones ante un planteo de la Fiscalía, que tomó conocimiento de que uno de los acusados registró por videofilmación el ingreso de los potenciales jurados a la sala de audiencias y lo subió a su estado de Whatsapp.

LEER MÁS: Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Respecto de la persona acusada que subió el material fílmico, el juez Malvasio dictó la prisión preventiva para Víctor Ezequiel Goró en la unidad penal de Paraná hasta la finalización del juicio, y mantuvo la libertad del imputadoque no realizó ninguna filmación (Roberto Carlos Goró).

La Dirección de jurados efectuará un nuevo sorteo -en las próximas 48 horas- para la audiencia de selección de jurados que se fijó para el 16 de marzo próximo, a las 9, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el juicio oral comenzará el 17 de marzo y hasta el 19 del mismo mes y año, en el mismo lugar.

Para evitar situaciones como las ocurridas, desde los Tribunales, Dirección de Jurados, Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y la División de Alcaidía serán revisados y actualizados los puntos del protocolo de actuación policial y personal administrativo en las salas de audiencias en general y específicamente en juicios populares.

El juicio debía comenzar en la mañana de este lunes para determinar la responsabilidad de Roberto Carlos Goró, de 49 años, y de Víctor Ezequiel Goró, de 27, acusados del homicidio de Omar Mayer, de 30 años, ocurrido el 9 de septiembre de 2020, en el barrio El Morro de Paraná. La víctima era sobrino y primo, respectivamente, de ambos imputados.

Paraná jurado popular prisión preventiva Homicidio
