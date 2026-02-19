Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia y Tiro

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Tras debutar con victoria Gimnasia y Tiro de Salta visitará el sábado a Patronato en el Grella. El Albo es rival directo del Rojinegro.

Matías Larraule

Matías Larraule

19 de febrero 2026 · 11:12hs
Prensa Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia y Tiro de Salta transita pasos firmes en la Primera Nacional. En su retorno a la divisional esquivó con anticipación el fantasma del descenso. En la pasada edición del certamen subió otro nivel al ingresar al reducido que otorgó el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Para esta temporada el Albo proyectó superar lo realizado en 2025. Reforzó el proyecto deportivo al asegurar la continuidad del entrenador Fernando Quiroz. A su vez renovó el vínculo de gran parte de la base del equipo. Por contrapartida, sufrió una baja sensible: Federico Abadia, su arquero, emigró al Cúcuta de Colombia.

Gimnasia y Tiro aprobó el primer examen

El elenco del norte del país inició la Primera Nacional con una victoria. En condición de local derrotó 2 a 1 a Colegiales con dos tantos anotados por Lautaro Gordillo. El delantero protagonizó la novela en el mercado de pases. Tras varias semanas de negociaciones el artillero extendió su estadía en La Linda. Devolvió la confianza rápidamente con goles.

“Gimnasia dejó una muy buena imagen sabiendo de que la aspiración principal es mantener esa localidad fuerte que lo llevó el año pasado a competir entre los primeros ocho equipos de este torneo con un buen funcionamiento y solidez”, relató a Ovación Facundo Gaspar, periodista de Mundo Albo.

“Las conclusiones del primer encuentro de Gimnasia y Tiro son positivas. Sobre todo sabiendo que este torneo es muy difícil y que Gimnasia necesitaba arrancar como sea ganando”, remarcó Gaspar.

Tras sortear el primer obstáculo el Albo se prepara para realizar su primer viaje en el desgastante torneo. El estadio Grella será el primer escenario que el representante salteño visite en el 2026. El próximo sábado visitará a Patronato a partir de las 20.

Esta historia tendrá particularidades para Gimnasia y Tiro. En primer lugar deberá exhibir personalidad en su primer desafío fuera de su casa. En este punto entienden que medirán fuerzas ante otro equipo que compite por el mismo objetivo.

“Para Gimnasia será un encuentro muy especial por lo difícil y la complejidad de un rival como Patronato que siempre se arma para pelear arriba”, mercarcó Gaspar. A su vez el cotejo que se disputará en barrio Villa Sarmiento tendrá otro tinte emotivo para el Albo, que se reencontrará con Rubén Forestello. El Yagui logró el ascenso a la Primera Nacional con el elenco del norte argentino.

Extendió el proyecto para seguir creciendo en la Primera Nacional

Tras haber alcanzado el objetivo en la temporada 2025 Fernando Quiroz extendió su vínculo en Gimnasia y Tiro. El equipo dirigido por Teté aseguró la continuidad de varios nombres que formaron parte del 11 inicial y otros que formaron parte de las primeras opciones de recambio. En este sentido en el Albo renovaron históricos de la institución como Ivo Chávez, Rubén Villarreal y Matías Birge, además del goleador Lautaro Gordillo.

A su vez incorporó a jugadores con experiencia en el ascenso como los defensores Gonzalo Soto y Lautaro Montoya. También sumó al mediocampista Walter Montoya, surgido en Rosario Central y pretendido por Boca y River en varios mercado de pases. Además integró a un futbolista que dejó marcado su apellido en la historia grande de Patronato: el mediocampista Tiago Banega, autor del gol de la conquista del Rojinegro en la Copa Argentina 2022.

Por contrapartida, el Albo sufrió una baja sustancial. Federico Abadia, su máxima figura, emigró a Colombia para formar parte de la estructura del Cúcuta Deportivo. Para custodiar la valla el conjunto salteño sumó a Joaquín Papaleo, quien inició la temporada en la valla de Gimnasia.

Otra baja que impactó en el semblante del hincha fue la salida de Renzo Reynaga, una de las caras nuevas de Patronato. El delantero exhibió su mejor nivel en el primer tramo de la competencia. Un incidente personal lo relegó de la consideración del DT.

La probable alineación que enfrentará a Patronato

La delegación de Gimnasia y Tiro viajará este jueves por la noche rumbo a Paraná. La probable alineación que visitaría a Patronato sería: Joaquín Papaleo; Ivo Chávez, Gonzalo Soto, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre y Walter Montoya en el mediocampo; Nicolás Contín y Lautaro Gordillo protagonizarán la dupla ofensiva del Albo.

Gimnasia y Tiro Patronato Primera Nacional
