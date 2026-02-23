Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

El narco Daniel Tavi Celis había pedido protección inmediata a través de un habeas corpus, tras denunciar tentativa de homicidio desde la cárcel de Gualeguaychú

El narco Daniel Tavi Celis, quien había pedido protección inmediata a través de un recurso de habeas corpus, tras denunciar una tentativa de homicidio en la cárcel de Gualeguaychú, fue trasladado finalmente a la Unidad Penal 1 de Paraná, por disposición del juez federal de Paraná, Daniel Alonso. Así lo inform, en el ámbito judicial, Nicolás Puskovic Olanoa, secretario de Ejecución de Penas.

El pedido del condenado por la causa Narcomunicipio había solicitado en varias ocasiones su traslado por cuestiones de seguridad. Tras la denuncia sobre la contratación de un sicario para asesinar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, por parte del narco Leonardo Airaldi , se dispuso finalmente el traslado a Paraná.

El director de la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, prefecto Lucas Dufour, confirmó el traslado autorizadopor Alonso y el posterior allanamiento al Pabellón/Modulo "E" de ese penal, por disposición del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

A pesar de un primer rechazo por parte de la Cámara Federal de Paraná al recurso de habeas corpus presentado por Daniel Tavi Celis por una denuncia de tentativa de homicidio y reclamó protección inmediata,

además de una audiencia presencial para exponer la gravedad de los hechos. Aunque el tribunal confirmó el rechazo de la acción por no ajustarse a los supuestos legales específicos de esta garantía, se validaron las medidas para resguardar la integridad del detenido. Finalmente, la justicia ordenó la formación de una nueva causa penal para investigar a fondo las denuncias vertidas por Celis.