Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

El narco Daniel Tavi Celis había pedido protección inmediata a través de un habeas corpus, tras denunciar tentativa de homicidio desde la cárcel de Gualeguaychú

23 de febrero 2026 · 12:28hs
Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico en Paraná. 

Foto: Archivo UNO

Daniel "Tavi" Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico en Paraná. 

El narco Daniel Tavi Celis, quien había pedido protección inmediata a través de un recurso de habeas corpus, tras denunciar una tentativa de homicidio en la cárcel de Gualeguaychú, fue trasladado finalmente a la Unidad Penal 1 de Paraná, por disposición del juez federal de Paraná, Daniel Alonso. Así lo inform, en el ámbito judicial, Nicolás Puskovic Olanoa, secretario de Ejecución de Penas.

El pedido del condenado por la causa Narcomunicipio había solicitado en varias ocasiones su traslado por cuestiones de seguridad. Tras la denuncia sobre la contratación de un sicario para asesinar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, por parte del narco Leonardo Airaldi, se dispuso finalmente el traslado a Paraná.

El Jurado popular debía juzgar Roberto Carlos Goró y a su hijo Víctor Ezequiel Goró por el homicidio de Omar Mayer ﻿

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Leonardo Airaldi, preso por narcotráfico, fue acusado de contratar a sicario para matar al juez Leandro Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Néstor Roncaglia

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

LEER MÁS: Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

El director de la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, prefecto Lucas Dufour, confirmó el traslado autorizadopor Alonso y el posterior allanamiento al Pabellón/Modulo "E" de ese penal, por disposición del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

A pesar de un primer rechazo por parte de la Cámara Federal de Paraná al recurso de habeas corpus presentado por Daniel Tavi Celis por una denuncia de tentativa de homicidio y reclamó protección inmediata,

además de una audiencia presencial para exponer la gravedad de los hechos. Aunque el tribunal confirmó el rechazo de la acción por no ajustarse a los supuestos legales específicos de esta garantía, se validaron las medidas para resguardar la integridad del detenido. Finalmente, la justicia ordenó la formación de una nueva causa penal para investigar a fondo las denuncias vertidas por Celis.

